बीएमसी में पहली जीत घोषित हुई

कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले जीते

Maharashtra Local Body Election Results, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र निकाय चुनाव (local body elections) के लिए बीते कल हुए मतदान के बाद आज मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों (initial trends) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) गठबंधन आगे है। राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में संपन्न हुए बीएमसी चुनावों में 52.94 प्रतिशत मतदान हुआ।

29 नगर निगमों के लिए गुरुवार को हुई है वोटिंग

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) समेत 29 नगर निगमों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई है। बीएससी के 227 वार्डों पर वोट डाले गए हैं और 893 वार्डों में कुल 15,931 प्रत्याशी मैदान में हैं। पुणे, ठाणे, नासिक और नागपुर में बीजेपी अलायंस को बढ़त है। बीएमसी में पहली जीत घोषित हो गई है। वार्ड 182 से कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले ने जीत हासिल की है।

बीएमसी भाजपा-शिव सेना महायुति गठबंधन 52 वार्डों में आगे

बीएमसी चुनावों की वोटों की गिनती से मिल रहे शुरुआती रुझानों के मुताबिक, भाजपा-शिव सेना महायुति गठबंधन लगभग 52 वार्डों में आगे चल रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) और बीएमसी के आधिकारिक आंकड़ों का इंतज़ार है। अब तक गिने गए पोस्टल बैलेट के अनुसार, भाजपा 35 सीटों पर और शिव सेना 17 सीटों पर आगे है।

ठाकरे भाइयों के लिए अभी तक नहीं कोई अच्छी खबर

ठाकरे भाइयों के लिए सुबह अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं लाई है, क्योंकि शिव सेना (यूबीटी) 22 सीटों पर आगे बताई जा रही है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) अब तक 8 सीटों पर आगे है। शुरुआती गिनती में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है।

मुंबई को लगभग चार साल बाद मिलेगा नया मेयर

आठ साल के अंतराल के बाद हुए बीएमसी चुनाव मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण नागरिक प्रक्रिया थी। पिछले बीएमसी चुनाव 2017 में हुए थे, जबकि पिछली चुनी हुई मेयर किशोरी पेडनेकर का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था। चुनावों के पूरा होने के साथ, मुंबई को लगभग चार साल बाद एक नया मेयर मिलने वाला है।

मतदाता सूची में कुल 1,03,44,315 मतदाताओं में से कुल 54,76,043 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं की कुल संख्या में, महिलाओं की तुलना में लगभग 3.7 लाख अधिक पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 277 वार्डों में कुल 29,23,433 पुरुषों, 25,52,359 महिलाओं और 251 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी अपने वोट डाले।

एग्जिट पोल : भाजपा-शिव सेना गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी

एग्जिट पोल (Exit poll) ने भाजपा-शिव सेना गठबंधन (BJP-Shiv Sena alliance wins) की जीत की भविष्यवाणी की है, जिसमें ठाकरे भाई दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस और उसके सहयोगी एक मजबूत प्रदर्शन करने में विफल रहे। 2017 के चुनावों में, अविभाजित शिवसेना ने कुल 227 सीटों में से 84 सीटें जीती थीं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए, गठबंधन ने 114 सीटों का बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था, जिसमें बीजेपी ने 82 सीटें जीती थीं।

