पहली महिला उप-मुख्यमंत्री होंगी सुनेत्रा पवार

Maharashtra Today Politics Updates, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र में उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। इसके तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वह आज शाम पांच बजे उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी।

सर्वसम्मति से चुनी गईं विधायक दल की नेता

महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई और इसमें में पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है। सूत्रों के अनुसार एनसीपी नेता दिलीप वलसे ने विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए सुनेत्रा के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस बाद सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुन लिया गया। पार्टी के सभी नेताओं ने बैठक से पहले अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की।

एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार का स्थान लेंगी सुनेत्रा

विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने उप-मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह शाम पांच बजे लोक भवन में बतौर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगी। लोक भवन के अनुसार सुनेत्रा अपने दिवंगत पति व एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार का स्थान लेंगी।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत शाम चार बजे पहुंचेंगे मुंबई

राज्यपाल आचार्य देवव्रत शाम चार बजे मुंबई पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी वह उत्तराखंड के मसूरी में हैं। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री होंगी। सुनेत्रा आज तड़के बारामती से मुंबई पहुंचीं और इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं से बातचीत की। गौरतलब है कि अजीत पवार की इसी सप्ताह बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। वह मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ चार और लोगों की भी मौत हो गई है। अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री थे।

