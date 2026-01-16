Maharashtra BMC Election Results 2026: सुबह 10 बजे से काउंटिंग, दोपहर बाद नतीजे; एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन आगे

Maharashtra BMC Election Results 2026:महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू होगी, और दोपहर तक नतीजे आने शुरू होने की उम्मीद है।

सभी की निगाहें प्रतिष्ठित बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) पर हैं, जो देश का सबसे अमीर नगर निकाय है। एक दिन पहले जारी किए गए तीन एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को BMC में बहुमत मिलने का अनुमान है।

मुंबई 227 वार्डों में बंटा हुआ है, और नगर निकाय बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 114 सीटों की ज़रूरत होती है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 130 से 150 सीटें जीत सकती हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 60 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों को 5 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है।

चार साल की देरी के बाद चुनाव हुए

नगर निगम चुनाव आमतौर पर हर पांच साल में होते हैं। पिछला BMC चुनाव 2017 में हुआ था, और अगला 2022 में होना था। हालांकि, वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया के कारण चुनाव में देरी हुई।

BMC वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने का प्रस्ताव था, जिससे पुरानी वार्ड सीमाओं पर चुनाव कराना असंभव हो गया था। हालांकि बाद में यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया, लेकिन देरी जारी रही, जिससे चुनाव लगभग चार साल आगे बढ़ गए।

BMC में गठबंधन और सीट बंटवारा

BMC में 227 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं।

बीजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा

दूसरी ओर, शिवसेना (UBT) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन किया है।

UBT ने 163 सीटों पर चुनाव लड़ा

MNS ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा

कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा।

VBA ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा।

NCP (अजित पवार गुट) ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे।

वोटों की गिनती जारी होने के कारण, राजनीतिक गलियारों में नतीजों पर पैनी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि BMC के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है।

