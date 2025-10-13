Maharani 4 OTT Release: ‘महारानी 4’ में रानी भारती का दिखेगा जबरदस्त तेवर, बोलीं– “प्रधानमंत्री जी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं दिल्ली आ रही हूं!”

Maharani 4 OTT Release: सोनी लिव के हिट राजनीतिक ड्रामा महारानी के प्रशंसकों का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है। तीन सफल सीज़न के बाद, महारानी सीज़न 4 कहानी को सत्ता, राजनीति और प्रतिशोध की नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

रानी भारती के रूप में साहसी और निडर हुमा कुरैशी और महत्वपूर्ण भूमिका में सोहम शाह के साथ, यह सीरीज़ बिहार के राजनीतिक रणक्षेत्र में गहराई तक उतरती है — लेकिन इस बार, लड़ाई दिल्ली तक फैली हुई है।

महारानी 4 का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर जारी



निर्माताओं ने महारानी 4 का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि रानी भारती देश की सत्ता के सर्वोच्च पद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। ट्रेलर में हुमा कुरैशी अपने रौद्र रूप में घोषणा करती हुई दिखाई दे रही हैं।”प्रधानमंत्री जी, कृपया अपनी सीट बेल्ट बाँध लीजिए… रानी भारती दिल्ली आ रही हैं!”

इस संवाद ने ही प्रशंसकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, यह इशारा करते हुए कि रानी भारती अब सिर्फ़ बिहार के लिए नहीं लड़ रही हैं। वह दिल्ली की राजनीति की नींव हिलाकर खुद प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। आगामी सीज़न राजनीति, विश्वासघात और रणनीतिक सत्ता के खेल का एक रोमांचक मिश्रण पेश करता है, क्योंकि रानी भारती अपनी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

रिलीज़ की तारीख और प्लेटफ़ॉर्म

निर्माताओं ने घोषणा की है कि महारानी सीज़न 4 का प्रीमियर 7 नवंबर 2025 को विशेष रूप से SonyLIV पर होगा। ट्रेलर के अलावा, कैप्शन में लिखा है—”शेरनी अपने गौरव की रक्षा के लिए लौटी है। रानी भारती अपनी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं।” तैयार हो जाइए— “रानी भारती सिंहासन के लिए आ रही हैं!”