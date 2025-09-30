Mahanavami: महानवमी आज, जानें कैसे करें मां दुर्गा की पूजा

आज के दिन की जाती है मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा

Mahanavami, (आज समाज), नई दिल्ली: आज नवरात्र की नवमी तिथि है। इसे महानवमी भी कहा जाता है। आज के दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी के साथ नवरात्रि पर्व का समापन भी हो जाता है।

इस दिन भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन पूजन भी करते हैं और साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। इसे दुर्गा नवमी के नाम से मनाया जाता है। चलिए जानते हैं नवरात्र की नवमी की संपूर्ण पूजा विधि।

नवरात्र नवमी पूजा मुहूर्त

नवमी तिथि प्रारंभ – 30 सितंबर 2025 को 06:06 पीएम बजे

नवमी तिथि समाप्त 01 अक्टूबर 2025 को 07:01 पीएम बजे

लाभ – उन्नति – 06:14 एएम से 07:43 एएम

अमृत – सर्वोत्तम – 07:43 एएम से 09:12 एएम

शुभ – उत्तम – 10:41 एएम से 12:10 पीएम

लाभ – उन्नति – 04:38 पीएम से 06:07 पीएम

नवमी हवन मुहूर्त

हवन मुहूर्त- 06:14 एएम से 06:07 पीएम

नवमी कन्या पूजन मुहूर्त

नवरात्रि की नवमी पर कन्या पूजन हवन पूजन के बाद कभी भी किया जा सकता है।

नवरात्र नवमी पूजा विधि