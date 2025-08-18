Magician Shankar Samrat: एमडब्ल्यूबी के कार्यक्रम में 30 अगस्त को जादूगर शंकर सम्राट को सम्मानित करेंगे विज

Magician Shankar Samrat : (आज समाज) : Chandigarh: मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजि) ने अपनी कोर कमेटी की बैठक में 30 अगस्त को संस्था के कार्यक्रम के रूपरेखा तय कर दी है। इसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में संस्था 150 पत्रकारों के लिए करवाई गई 10-10 लाख की इंश्योरेंस व ट्रम इंश्योरेंस पॉलिसीयों का भी वितरण मुख्य अतिथि के हाथों करवाएगी।

बता दे कि संस्था ने अवार्ड के लिए पत्रकारों के चयन हेतु एक अवार्ड सिलेक्शन कमेंटी दीपक मिगलानी के नेतृत्व में गठित की हुई है। यह तीन सदस्यीय कमेटी वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा भेजे गए आवेदनों पर गहन विचार विमर्श और चिंतन करके फैसला लेती है की कौन सा पत्रकार इस सामान के लिए पात्र है। कमेटी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बाद संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी इस पर फाइनल मोहर लगाने का काम करते हैं।

जादूगर शंकर सम्राट को30 अगस्त को मिलेगा हरियाणा गौरव अवॉर्ड

इसी क्रम में 30 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के दौरान जादूगर शंकर सम्राट को प्रदेश के मंत्री अनिल विज हरियाणा गौरव अवॉर्ड देकर सम्मानित करेंगे। बता दें कि जादूगर शंकर सम्राट की मातृभूमि ऐलनाबाद है, वह हरियाणा से संबंध रखते हैं और उनकी जादूगरी का डंका पूरे विश्व में बजता है। वह विश्व विख्यात व्यक्ति हैं। इसलिए अवार्ड सिलेक्शन कमेंटी द्वारा उन्हें हरियाणा गौरव अवॉर्ड दिए जाने पर विचार बनाया गया है।

संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने संस्था की मांगो पर काफी फैसलें पत्रकारों के हितों में लिए है। फ्रेंडली व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदा पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। लेकिन जितने फैसला लिए गए हैं वह काफी नहीं है। अभी भी पत्रकारों के सामने कई बड़ी समस्याए खड़ी है। जिनके बारे मुख्यमंत्री के सामने संस्था ने बात रखी भी है।

