Magh Mela Snan: मौनी अमावस्या पर आज प्रयागराज में संगम तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

10 घंटे में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में किया पवित्र स्नान

Prayagraj Magh Mela Snan live, (आज समाज), लखनऊ: आज मौनी अमावस्या है और उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध तीर्थस्थल प्रयागराज में संगम तट पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थस्थलों काशी विश्वनाथ अयोध्या व देश के अन्य पवित्र तीर्थस्थलों में भी अलसुबह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उदया तिथि के हिसाब से मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को है।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, भारी पुलिस बल तैनात

श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के लिए री भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज के संगम घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कल शाम 6 बजे से आज सुबह 4 बजे के बीच लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार के अनुसार इलाके में आधी रात से घने कोहरे के बावजूद, बड़ी संख्या में कई इलाकों से श्रद्धालु आते रहे। उन्होंने कहा, जोगेंद्र कुमार ने बताया कि उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है।अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और इस शुभ अवसर पर पवित्र स्नान सुचारू रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

साढ़े तीन किलोमीटर तक फैले बनाए हैं घाट

प्रयागराज मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने ने बताया कि संगम पर सुरक्षा और पवित्रता दोनों बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुबह 4 बजे तक लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। इससे पहले, माघ मेला अधिकारी ऋषि राज ने कहा, मौनी अमावस्या स्नान के लिए, हमने साढ़े तीन किलोमीटर तक फैले घाट बनाए हैं। हम सभी सात सेक्टरों में श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वे निकटतम घाट पर पहुंचें और पवित्र स्नान करें।

असुविधा से बचाने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात

ऋषि राज ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, हमारी जल पुलिस, पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स सभी मौके पर तैनात हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, और जैसे-जैसे भीड़ बढ़ेगी, हम कार्रवाई करेंगे। तीन से चार करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, और जैसे-जैसे और लोग आएंगे, हम आंकड़ों को अपडेट करते रहेंगे।

3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान

प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा, मौनी अमावस्या का स्नान के लिए बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि आज मौनी अमावस्या पर लगभग 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि पूरे दिन श्रद्धालुओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए भीड़ प्रबंधन उपाय, यातायात नियंत्रण योजनाएं और निरंतर निगरानी की व्यवस्था की गई है।

