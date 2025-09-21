Madhya Pradesh: मंदसौर की भावसार धर्मशाला में गरबा की प्रैक्टिस कर रही महिला का अपहरण

आरोपियों ने जबरन साथ ले जाते हुए महिला को फर्श पर घसीटा

Woman Kidnapped In Mandsaur, (आज समाज), भोपाल: महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले नवरात्रि गरबा समारोहों में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने के विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के विवादास्पद निर्देश के बीच मध्यप्रदेश के मंदसौर (Mandsaur) में एक महिला को अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। वारदात शनिवार रात करीब 10 बजे खानपुरा (Khanpura) के भावसार धर्मशाला (Bhavsar Dharamshala) की है। उस समय लड़कियां और महिलाएं गरबा का अभ्यास कर रही थीं।

भावसार धर्मशाला के अंदर से 4 युवकों ने किया अगवा

सूत्रों के अनुसार चार युवक अचानक भावसार धर्मशाला के अंदर आए और उन्होंने एक महिला का अपहरण कर लिया। अंदर मौजूद अन्य महिलाओं ने अपनी साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। आरोपियों में से एक के पास पिस्तौल थी। अंदर मौजूद सभी महिलाएं व अन्य लोग डरकर भाग गए। एक महिला ने अपनी साथी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

आरोपियों ने महिला को जबरन अपने साथ ले जाते हुए सड़क पर घसीटा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहंची और तलाश शुरू की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि

अलग-अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

तलाश के लिए कई टीम बनाई

एसएचओ ने बताया कि मंदसौर पुलिस ने महिला की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं। फिलहाल, पुलिस लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, साथ ही गवाहों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि महिला जल्द ही मिल जाएगी।

