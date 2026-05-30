Dharna Durga: माधुरी दीक्षित-तृप्ति डिमरी के साथ नजर आने वाली हैं धारणा दुर्गा

जानें कैसे शुरू किया था सफर

Dharna Durga, (आज समाज), मुंबई: सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली धारणा दुर्गा आज किसी इंट्रडक्शन की मोहताज नहीं हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरूआत बेहद साधारण तरीके से की थी और अब उनका नाम बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ जुड़ने लगा है।

धारणा जल्द ही फिल्म मां-बहन में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के साथ नजर आएंगी। ये फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई

धारणा की बात करें, तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल कैमरे से बनाए गए छोटे-छोटे वीडियो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना देंगे। उनकी सादगी और लोगों से जुड़ा कंटेंट लोगों को काफी पसंद आता है।

धारणा दुर्गा ने अपने वीडियो में रोजमर्रा की जिंदगी, परिवार, रिश्तों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को इतने कंफर्टेबल अंदाज में दिखाया कि लोग खुद को उनसे जोड़ने लगे और यही वजह रही कि उनका कंटेंट तेजी से वायरल होने लगा और उन्हें अलग पहचान मिलने लगी।

अपने दोस्तों के साथ बनाती थी वीडियो

धारणा का जब एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वो कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। लेकिन, कोविड के दौरान उनका ये सपना अधूरा रह गया और उन्होंने अपना टैलेंट दोस्तों के बीच ही दिखाना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए वीडियो

धीरे-धीरे उन्होंने अपना वीडियो डालना शुरू किया और कम वक्त में ही उन्हें पहचान हासिल हो गई। कई जाने-मानें सितारों ने भी उनकी वीडियो को लाइक और शेयर किया। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स बनाने के बाद अब धारणा दुर्गा का सफर डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है।

अपकमिंग फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड

धारणा के रील को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था। फिलहाल धारणा के आॅफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं, फिल्म भी काफी कमाल की लग रही है।

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