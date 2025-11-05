Madhuri Dixit Kissing Scene Controversy: माधुरी दीक्षित संग इंटीमेट सीन में बेकाबू हो गए थे ये सुपरस्टार, ‘कट’ बोलने के बाद भी नहीं रुके

By
Mohit Saini
-
Madhuri Dixit Kissing Scene Controversy: This superstar lost control during an intimate scene with Madhuri Dixit.

Madhuri Dixit Kissing Scene Controversy: बॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें प्यार से धक-धक गर्ल के नाम से जाना जाता है, ने अपने करियर में अनगिनत हिट फ़िल्में दी हैं। लेकिन उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक, “दयावान” (1988), अपनी कहानी के लिए नहीं, बल्कि एक विवादास्पद अंतरंग दृश्य के लिए बदनाम रही, जिसने प्रशंसकों और फिल्म उद्योग दोनों को चौंका दिया था।

दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का विवादास्पद दृश्य

फ़िरोज़ ख़ान द्वारा निर्देशित, दयावान में माधुरी दीक्षित ने दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के साथ अभिनय किया था। दोनों ने फिल्म में पति-पत्नी की भूमिका निभाई थी। हालाँकि, उनके बीच एक ख़ास किसिंग सीन ने काफ़ी हंगामा मचा दिया था – और माधुरी बेहद असहज हो गई थीं।

फिल्मांकन के समय, विनोद खन्ना 42 वर्ष के थे, जबकि माधुरी केवल 21 वर्ष की थीं – जो अभी बॉलीवुड में अपने सफ़र की शुरुआत कर रही थीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंतरंग दृश्य की शूटिंग के दौरान, विनोद खन्ना भावुक हो गए और निर्देशक के “कट” कहने के बाद भी माधुरी को किस करते रहे।

माधुरी को चोट लगी, विनोद खन्ना ने माफ़ी मांगी

कथित तौर पर यह दृश्य स्क्रिप्ट से परे चला गया और माधुरी को चोट लग गई – यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी, क्योंकि शूटिंग के दौरान उनके होंठ घायल हो गए थे। बाद में, जब विनोद खन्ना को एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तो उन्होंने इस घटना के लिए उनसे माफ़ी मांगी।

माधुरी चाहती थीं कि दृश्य हटा दिया जाए

इस घटना के बाद, माधुरी ने निर्देशक फ़िरोज़ खान से फिल्म से उस दृश्य को हटाने का अनुरोध किया। हालाँकि, खान ने इसे रखने का फैसला किया, और इससे हुई असुविधा की भरपाई के लिए, उन्होंने कथित तौर पर माधुरी को ₹1 करोड़ का भुगतान किया, जो उस समय एक अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी रकम थी।

माधुरी दीक्षित का पछतावा

जब दयावान रिलीज़ हुई, तो इसने पूरे उद्योग में तहलका मचा दिया। सालों बाद, माधुरी ने इस फिल्म को करने पर खेद व्यक्त किया और स्वीकार किया कि दयावान में काम करना “एक गलती” थी और उन कुछ चीजों में से एक थी जो वह अपने करियर में नहीं करना चाहती थीं।

