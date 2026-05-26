Madhuri Dixit Home: करोड़ों के महल जैसे घर में रहती हैं माधुरी दीक्षित, MF हुसैन की पेंटिंग्स ने बढ़ाई रॉयल शान

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Mohit Saini
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Madhuri Dixit Home: करोड़ों के महल जैसे घर में रहती हैं माधुरी दीक्षित, MF हुसैन की पेंटिंग्स ने बढ़ाई रॉयल शान
Madhuri Dixit Home: करोड़ों के महल जैसे घर में रहती हैं माधुरी दीक्षित, MF हुसैन की पेंटिंग्स ने बढ़ाई रॉयल शान

Madhuri Dixit Home: बॉलीवुड की मशहूर “धक-धक गर्ल” माधुरी दीक्षित न सिर्फ़ अपनी हमेशा रहने वाली खूबसूरती और परफॉर्मेंस से, बल्कि अपनी शानदार लाइफस्टाइल से भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। फैंस हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ कैसे रहती हैं, और उनका शानदार मुंबई वाला घर किसी शाही सपने से कम नहीं है।

Madhuri Dixit Home: करोड़ों के महल जैसे घर में रहती हैं माधुरी दीक्षित, MF हुसैन की पेंटिंग्स ने बढ़ाई रॉयल शान

माधुरी दीक्षित अपने पति श्रीराम नेने और अपने बच्चों के साथ मुंबई में एक शानदार समुद्र के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती हैं। इस शानदार घर से अरब सागर के शानदार नज़ारे दिखते हैं और यह एक्ट्रेस की क्लासी पर्सनैलिटी और बेहतरीन पसंद को पूरी तरह से दिखाता है।

लग्ज़री और एलिगेंस का एक परफेक्ट मेल

माधुरी के घर को मॉडर्न लेकिन सोफिस्टिकेटेड टच के साथ डिज़ाइन किया गया है। बड़े लिविंग रूम में एक बड़ा नीला सोफा सेटअप है जहाँ परिवार और मेहमान आराम से इकट्ठा हो सकते हैं।

लिविंग एरिया के एक हिस्से को एक हल्के और शानदार डाइनिंग स्पेस में बदल दिया गया है, जिससे घर को एक गर्मजोशी और स्वागत करने वाला माहौल मिलता है।

अंदर के हिस्से को स्टाइलिश झूमर, कलात्मक डेकोर पीस और शानदार पेंटिंग से खूबसूरती से सजाया गया है, जो घर के हर कोने में जान और खासियत जोड़ते हैं।

एम.एफ. हुसैन की दुर्लभ पेंटिंग शाही चार्म जोड़ती हैं

घर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक मशहूर आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन की बनाई दुर्लभ पेंटिंग का कलेक्शन है। इनमें से कई आर्टवर्क खुद मशहूर पेंटर ने माधुरी को तोहफे में दिए थे।

एक्ट्रेस ने एक बार बताया था कि एम.एफ. हुसैन चाहते थे कि उनका घर एक म्यूजियम जैसा लगे और उन्होंने उनके घर की दीवारों पर सीधे पेंट करने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि, माधुरी ने उनसे ऐसी पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट की, जिन्हें वह जहां भी रहें, अपने साथ ले जा सकें। ये बेशकीमती आर्टवर्क अब एक्ट्रेस के शानदार घर में शाही और कलात्मक चार्म जोड़ते हैं।

परिवार के प्यार से भरा घर

लग्ज़री डेकोर के अलावा, घर दिल को छू लेने वाली पारिवारिक यादों से भी भरा है। घर के कई कोनों में माधुरी, उनके पति और उनके दो बेटों की तस्वीरें सजी हुई हैं।

एक्ट्रेस ने फैंस को अपने बेटे के बेडरूम की भी झलक दिखाई, जिसे क्लासी ग्रे-एंड-ब्लू थीम के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो आराम और स्टाइल का एकदम सही बैलेंस बनाता है।

शानदार शहर के नज़ारों वाला ग्रैंड किचन

माधुरी दीक्षित के घर के अंदर का किचन भी उतना ही बड़ा और लग्ज़री है। बड़ी खिड़कियों से मुंबई की स्काईलाइन का शानदार नज़ारा दिखता है, जबकि इनडोर पौधे जगह में ताज़गी और पॉजिटिविटी लाते हैं।

रॉयल बेडरूम और स्पेशल म्यूज़िक रूम

माधुरी के बेडरूम को एलिगेंट रॉयल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें समुद्र की ओर बड़ी खिड़कियां हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपने कमरे से समुद्र के शांत नज़ारे को देखते हुए अपनी सुबह की चाय का मज़ा लेती हैं।

घर में एक स्पेशल म्यूज़िक रूम भी है जहाँ परिवार एक साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। उनके बेटे वहाँ गिटार बजाने का मज़ा लेते हैं, और कमरा कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से भरा है, जो इसे घर की सबसे ज़िंदादिल जगहों में से एक बनाता है।

करोड़ों का घर

कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने का लग्ज़री घर करोड़ों का है और अंदर से किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं दिखता है। कलात्मक इंटीरियर से लेकर अनमोल यादों तक, घर का हर कोना सुंदरता, गर्मजोशी और सोफिस्टिकेशन दिखाता है।