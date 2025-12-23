Madhuri Dixit: लुक्स पर उड़ाई गई थीं धज्जियां! माधुरी दीक्षित को कहा गया बॉडी का ये पार्ट बदलो

Madhuri Dixit: बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा, माधुरी दीक्षित ने सिर्फ़ अपनी मुस्कान से लाखों दिलों पर राज किया है। भारतीय सिनेमा की “एक्सप्रेशन क्वीन” के नाम से मशहूर यह सुपरस्टार आजकल Jio Hotstar पर अपनी डार्क और दिलचस्प वेब सीरीज़ ‘मिसेज़ देशपांडे’ से एक बार फिर लोगों का दिल जीत रही हैं। लेकिन इस चार्म और ग्रेस के पीछे आलोचना और दबाव से भरा एक अतीत छिपा है — जिसके बारे में माधुरी ने हाल ही में खुलकर बात की।

माधुरी से शरीर का एक हिस्सा ठीक करवाने के लिए कहा गया था

इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों की तरह, माधुरी को भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपने लुक्स को लेकर बिना वजह की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। नायंदीप रक्षित के YouTube चैनल पर हाल ही में एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान, अभिनेत्री ने खुलासा किया कि लोगों ने एक बार उन्हें अपने चेहरे का एक ज़रूरी हिस्सा “ठीक” करवाने की सलाह दी थी।

पतली होने के लिए आलोचना

80 के दशक के अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात करते हुए, माधुरी ने बताया कि लोग लगातार उनके शरीर और लुक पर कमेंट करते थे। उन्होंने याद करते हुए कहा, “जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो लोग अक्सर कहते थे, ‘यह किस तरह की नाक है?’” जब भी कोई उनके लुक्स की आलोचना करता था, तो माधुरी अपनी माँ के पास जाती थीं और उन्हें बताती थीं कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है।

उनकी माँ के शब्दों ने उन्हें हिम्मत दी

माधुरी ने बताया कि उनकी माँ हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं और उन्हें नेगेटिविटी को नज़रअंदाज़ करना सिखाया। “मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थीं — लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत करो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगी, वही लोग उसी चीज़ से प्यार करने लगेंगे जिसकी वे आज आलोचना कर रहे हैं।”

और ठीक वैसा ही हुआ। जब ‘तेज़ाब’ सिनेमाघरों में आई और ब्लॉकबस्टर बन गई, तो माधुरी रातों-रात सेंसेशन बन गईं — और अचानक, कोई भी उनके पतले होने या उनके चेहरे की विशेषताओं के बारे में बात नहीं करता था। युवा लड़कियों के लिए माधुरी का शक्तिशाली संदेश

आज की पीढ़ी की उभरती हुई अभिनेत्रियों को एक दिल को छू लेने वाला संदेश देते हुए, माधुरी ने कहा: “लोगों ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसी मैं हूँ। मैं चाहती हूँ कि युवा लड़कियाँ यह समझें — किसी सांचे में फिट होने की कोशिश न करें। यह न सोचें कि एक हीरोइन को एक खास तरह का दिखना होता है। अगर आप अलग हैं, तो यही आपकी ताकत है। अपनी विशिष्टता का जश्न मनाएँ।”

‘मिसेज़ देशपांडे’ ने फैंस को इम्प्रेस किया

नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित, ‘मिसेज़ देशपांडे’ को काफी सराहना मिल रही है। फैंस पहली बार माधुरी को एक सीरियल किलर के रूप में डार्क और इंटेंस अवतार में देखकर बहुत खुश हैं। इस सीरीज़ में छह दिलचस्प एपिसोड हैं, और दर्शक इसे ज़रूर देखने लायक बिंज-वॉच थ्रिलर बता रहे हैं।