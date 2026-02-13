Madhubala Tragic Life Story: डॉक्टर ने कहा- ‘मां नहीं बन सकती’, टूट गई थीं मधुबाला; किशोर कुमार बोले- ‘मैंने प्यार नहीं किया’

Madhubala Tragic Life Story: मधुबाला हिंदी सिनेमा के सबसे चमकते सितारों में से एक थीं, एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम उम्र में ज़बरदस्त शोहरत हासिल की—कुछ ऐसा जो दूसरों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। 1950 और 60 के दशक की इस शानदार एक्ट्रेस ने, हालांकि, अपनी चमकदार मुस्कान के पीछे गहरे निजी दर्द से भरी ज़िंदगी जी। एक समय ऐसा भी आया जब कहा जाता है कि वह आईने में अपनी परछाई देखने से भी हिचकिचाती थीं।

वह दिलीप कुमार से प्यार करती थीं, लेकिन उनका रिश्ता परिवार के विरोध और हालात के आगे टिक नहीं सका। उस दिल टूटने से मधुबाला इमोशनली टूट गईं। बाद में, उन्होंने मशहूर सिंगर और एक्टर किशोर कुमार से शादी की—एक ऐसा रिश्ता जिसे इंडस्ट्री में कई लोगों ने बेमेल कहा।

किशोर कुमार से शादी

दिलीप कुमार से अलग होने के बाद, मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। उनकी बहन मधुर भूषण के मुताबिक, किशोर कुमार अक्सर रिकॉर्डिंग और ट्रैवल में बिज़ी रहते थे, और मधुबाला लंबे समय तक अकेले रहती थीं। घर पर। बाहर से उनकी शादी आसान नहीं लग रही थी।

किशोर कुमार को उनकी हालत के बारे में पता था

शादी के बाद मधुबाला की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। किशोर कुमार ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि शादी से पहले ही उन्हें उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था। फिर भी, उन्होंने अपना वादा निभाया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर ले आए, और उनका ख्याल रखने का पक्का इरादा किया।

मधुबाला के दिल में छेद

मधुबाला दिल की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं—उनके दिल में छेद था। डॉक्टरों ने उन्हें साफ-साफ कह दिया था कि वह न तो फिजिकल रिलेशन बना सकती हैं और न ही मां बन सकती हैं। इस सच्चाई ने उन्हें इमोशनली तोड़ दिया था। वह अक्सर दिन-रात रोती रहती थीं।

किशोर कुमार ने एक बार कहा था, “मैंने नौ साल तक उनकी देखभाल की। ​​वह चिड़चिड़ी हो गईं। नौ साल तक बिस्तर पर पड़े रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता।” उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि मधुबाला के रोने से उनकी हालत और खराब हो सकती है। इसलिए, जब उनके लिए मुश्किल होती थी, तब भी वह उनके सामने खुश रहने की कोशिश करते थे और ऐसी चीजें करते थे जिनसे वह हंस सकें, ताकि उनका हौसला बना रहे।

किशोर कुमार ने कहा, “मैंने मधुबाला से कभी प्यार नहीं किया”

फिल्मफेयर के साथ एक साफ इंटरव्यू में, किशोर कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मधुबाला से कभी प्यार नहीं किया क्योंकि वह हमेशा उन्हें दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड के तौर पर देखते थे। उन्होंने दावा किया कि मधुबाला ही थीं जिन्होंने उनसे शादी के लिए कहा था। उन्होंने यह भी याद किया कि जब उनकी उस समय की पत्नी रूमा ज़िंदा थीं, तो मधुबाला ने एक बार मज़ाक में कहा था, “उसे कभी मत छोड़ना, वरना मैं उसकी जगह ले लूंगी।”

क्या उन्हें उनके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया?

मधुबाला की बहन के मुताबिक, जब डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि मधुबाला न तो फिजिकल रिलेशन बना सकती हैं और न ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो किशोर कुमार ने कथित तौर पर उन्हें उनके माता-पिता के घर छोड़ दिया। यह दौर एक्ट्रेस के लिए बहुत दर्दनाक था, जो पहले से ही एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थीं।

मधुबाला का दुखद अंत

मधुर भूषण ने यह भी कहा कि किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए विदेश ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने आखिरकार उन्हें बताया कि वह नहीं बचेंगी। किशोर कुमार ने कथित तौर पर कहा, “मैं उन्हें इलाज के लिए ले गया, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि वह नहीं बचेंगी, तो इसमें मेरी क्या गलती थी?”

मधुबाला 1969 में गुज़र गईं, और अपने पीछे यादगार फिल्मों की एक विरासत छोड़ गईं—और प्यार, दिल टूटने, बीमारी और दुखद घटनाओं से भरी ज़िंदगी की कहानी।