Madhubala Controversy: जब एक्टिंग से आगे निकल गया गुस्सा!” मधुबाला को जड़ा गया था असली थप्पड़

Madhubala Controversy: मधुबाला हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की सबसे खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। दिलीप कुमार के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जादुई थी, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी की प्रेम कहानी भी उतनी ही इंटेंस और दर्दनाक थी। जहाँ फैंस इस जोड़ी को बहुत पसंद करते थे, वहीं उनके रिश्ते को बॉलीवुड के सबसे इमोशनल और विवादित रोमांस में से एक के रूप में याद किया जाता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार, दिलीप कुमार ने कथित तौर पर एक फिल्म सेट पर सबके सामने मधुबाला को थप्पड़ मारा था? इस घटना से हर कोई हैरान रह गया था। यहाँ बताया गया है कि उस दिन असल में क्या हुआ था।

‘मुगल-ए-आज़म’ से जुड़ी घटना

कहा जाता है कि यह चौंकाने वाली घटना आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान हुई थी। एक सीन में, सलीम (दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया किरदार) को अनारकली (मधुबाला द्वारा निभाया गया किरदार) को थप्पड़ मारना था।

हालांकि, शूटिंग के दौरान, दिलीप कुमार कथित तौर पर अपना आपा खो बैठे और सिर्फ एक्टिंग करने के बजाय सच में मधुबाला को ज़ोर से मार दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा, पूरा सेट शांत हो गया।

जुनून और दर्द से भरी प्रेम कहानी

दिलीप कुमार और मधुबाला कभी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे 1951 में तराना के सेट पर मिले, पहले दोस्त बने और फिर एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। उनका रिश्ता जल्दी ही इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, उनकी प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं हुआ। समय के साथ, गलतफहमियों और परिवार के दखल ने उनके बीच दूरी पैदा कर दी।

उनका ब्रेकअप क्यों हुआ?

सूत्रों के अनुसार, मधुबाला के पिता, अताउल्लाह खान, दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और अक्सर उनके निजी मामलों में दखल देते थे। इससे कपल के बीच तनाव पैदा हुआ और आखिरकार उनके ब्रेकअप का कारण बना।

‘नया दौर’ विवाद जिसने सब कुछ बदल दिया

एक और बड़ा मोड़ नया दौर (1957) की शूटिंग के दौरान आया। मधुबाला को शुरू में दिलीप कुमार के साथ कास्ट किया गया था, और यूनिट को ग्वालियर में शूटिंग करनी थी। हालांकि, उनके पिता ने उन्हें आउटडोर शेड्यूल के लिए यात्रा करने से मना कर दिया, इस डर से कि दिलीप के साथ उनका रिश्ता और मज़बूत हो जाएगा।

जब मधुबाला शूटिंग में शामिल नहीं हो पाईं, तो प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा ने उनके खिलाफ कानूनी केस कर दिया। जिस बात ने कई लोगों को चौंका दिया, वह यह थी कि दिलीप कुमार कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश हुए। इस घटना ने दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया।

ब्रेकअप के बाद साथ काम करना

इतनी कड़वाहट के बावजूद, दिलीप कुमार और मधुबाला ने बाद में मुग़ल-ए-आज़म में साथ काम किया। तब तक उनका रिश्ता खत्म हो चुका था, और भावनाएं बहुत ज़्यादा थीं।

थप्पड़ वाले सीन के दौरान, कथित तौर पर दिलीप कुमार अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने मधुबाला को सच में ज़ोर से मारा। बताया जाता है कि डायरेक्टर को उनके पास जाकर उन्हें शांत करना पड़ा।

एक किताब में खुलासा

इस घटना का ज़िक्र खतीजा अकबर की किताब ‘आई वांट टू लिव: द स्टोरी ऑफ़ मधुबाला’ में किया गया है। किताब के अनुसार, डायरेक्टर ने मधुबाला को यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि भले ही उनका रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन दिलीप कुमार अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं।

हालांकि, मधुबाला का दिल टूट गया और वह उलझन में थीं, यह सोचकर कि जो इंसान उनसे प्यार करने का दावा करता था, वह एक्टिंग के नाम पर भी उन्हें इतना बुरा कैसे चोट पहुंचा सकता है।