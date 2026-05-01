Madalsa Sharma Baby Planning: 8 साल बाद भी No Baby! मिथुन चक्रवर्ती की बहू पर मां बनने का प्रेशर? एक्ट्रेस ने खुद खोला राज

Madalsa Sharma Baby Planning: टीवी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा, जो ‘अनुपमा’ में अपने रोल के लिए काफी मशहूर हैं, ने 10 जुलाई 2018 को महाअक्षय चक्रवर्ती (जिन्हें प्यार से मिमोह कहा जाता है) से शादी की थी। शादी के आठ साल बाद भी, इस कपल से अक्सर पेरेंटहुड (माता-पिता बनने) से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं—लेकिन अब मदालसा ने इन सवालों का खुलकर जवाब दिया है।

मां बनने का कोई दबाव नहीं

हाल ही में एक इंटरव्यू में, मदालसा ने साफ किया कि उन्हें अपने परिवार की तरफ से बच्चा पैदा करने को लेकर कभी कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि माता-पिता बनना एक बहुत ही निजी फैसला होता है और यह तभी होना चाहिए जब दोनों पार्टनर इसके लिए तैयार महसूस करें।

उनके मुताबिक, उन्हें अपनी पसंद के मामलों में हमेशा पूरी आज़ादी दी गई है। उनका मानना ​​है कि ज़िंदगी के ऐसे बड़े फैसले आराम और आपसी समझ के आधार पर लिए जाने चाहिए—न कि समाज की उम्मीदों के हिसाब से।

प्राइवेसी और समझ पर बना रिश्ता

मदालसा और मिमोह ने अपने रिश्ते को तब तक प्राइवेट रखा, जब तक वे इसे अगले लेवल पर ले जाने को लेकर पूरी तरह पक्के नहीं हो गए। उनके रिश्ते की नींव हमेशा आपसी इज़्ज़त पर टिकी रही, न कि लोगों की वाहवाही पर।

दिलचस्प बात यह है कि यह कपल पहली बार एक इवेंट में मिला था और सालों तक एक-दूसरे के संपर्क में रहा। करीब एक दशक बाद, वे फिर से मिले, उन्हें प्यार हो गया, और जल्द ही उन्होंने बिना किसी लंबे डेटिंग पीरियड के शादी करने का फैसला कर लिया।

मिथुन चक्रवर्ती का साथ

मदालसा ने अपने ससुर, दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की भी खूब तारीफ की और उन्हें एक प्रगतिशील और मददगार इंसान बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी उन पर कोई पारंपरिक उम्मीदें नहीं थोपीं—चाहे वह कपड़ों को लेकर हो, शादी के समय को लेकर हो, या फिर परिवार शुरू करने को लेकर हो।

उनका पक्का मानना ​​है कि हर किसी को अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का हक है; इसी सोच की वजह से मदालसा को परिवार के अंदर खुद को सशक्त और सम्मानित महसूस करने में मदद मिली है।