Madagascar Breaking: जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना

Madagascar President Flees Country, (आज समाज), अंटाननरीवो: अफ्रीकी देश मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना जेन-जेड समुदाय के हिंसक होते विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। एक सैन्य सूत्र के अलावा संसद में विपक्ष के प्रमुख सितेनी रैंड्रियानासोलोनियाको और एक विदेशी राजनयिक ने यह जानकारी दी है।

प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गई थीं सैन्य इकाइयां

सितेनी रैंड्रियानासोलोनियाको (Siteni Randrianasoloniaco) ने बताया कि सेना का समर्थन मिलने के चलते उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सितेनी रैंड्रियानासोलोनियाको ने बताया कि सैन्य इकाइयां प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गई जिसके राजोइलिना रविवार को मेडागास्कर छोड़कर चले गए। दुनिया भर में जेन-जेड समुदाय के विरोध प्रदर्शन के एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार गिराई है।

फ्रांसीसी सैन्य विमान से बाहर निकाल गए राजोइलिना

सैन्य सूत्रों के अनुसार राजोइलिना को फ्रांसीसी सैन्य विमान से देश से बाहर निकाला गया। बता दें कि देश में जनरेशन जेड की वैश्विक अशांति से प्रभावित होकर 25 सितंबर को मेडागास्कर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इस दौरान सेना की टुकड़ियों के दलबदल के कारण राष्ट्रपति अलग-थलग पड़ गए थे। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम से कम 22 लोग मारे गए हैं।

जेन-जेड के प्रदर्शनों के कारण गिर चुकी है नेपाल की सरकार

दुनिया भर में जेन-जेड समुदाय के विरोध प्रदर्शन के एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार गिराई है। गौरतलब है कि इससे पहले नेपाल में ऐसा मामला सामने आ चुका। हाल ही में जेन-जेड के भारी विरोध प्रदर्शनों के चलते नेपाल की ओली सरकार गिर गई थी।

