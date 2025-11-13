Ludhiana Crime News : सुर्खियों में लुधियाना पुलिस, मुंशी ने जुए में उड़ाया सरकार पैसा

Harpreet Singh
थाना सिधवा बेट मालखाना के मुंशी ने करोड़ों रुपए की राशि जुए और सट्टे में की खर्च

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : लुधियाना ग्रामीण पुलिस के एक कर्मचारी का ऐसा कारनामा सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल अवैध कार्यों में लगे आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने उसने जो रकम वसूल की वह एक मुंशी ने फिर से जुए और सट्टे जैसे अवैध कार्यों में उड़ा दी। आरोपी ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी।

बहरहाल अब जब मामला सामने आ चुका है तो आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं एक उच्च स्तरीय जांच दल भी गठित कर दिया गया है ताकि मामले की तय तक पहुंचा जा सके। मुंशी गुरदास सिंह काफी समय से मालखाने के माल पर ऐश कर रहा था और पूरे थाने को शक तक नहीं हुआ। अब जांच यह तय करेगी कि उसने कितने समय से और कितनी रकम मालखाने से उड़ाई। इस पूरे मामले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

धाना सिधवा बेट का मामला

जिला लुधियाना ग्रामीण के थाना सिधवा बेट का मालखाना मुंशी गुरदास सिंह अपने ही थाने में जमा सरकारी रकम और ड्रग मनी पर महीनों ऐश करता रहा। मालखाने में रखी करोड़ों रुपये की रकम मुंशी गुरदास सिंह ने जुए के अड्डों और सट्टे पर उड़ा दी।

मालखाने की नियमित चेकिंग से खुलासा हुआ कि सवा करोड़ रुपये से ज्यादा की नगदी, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान मालखाने से गायब हैं। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हीरा सिंह को इसकी भनक तक नहीं लगी। गबन किए गए सवा करोड़ से अधिक रुपये में सबसे बड़ी रकम एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2024 के 270 चूरा पोस्त बोरियों वाले केस से जुड़ी थी।

इस केस में बरामद हुई थी नकदी

चेकिंग के दौरान सामने आया कि गबन की रकम किसी एक केस से नहीं, बल्कि कई मामलों की रिकवरी थी। वर्ष 2024 में थाना सिधवां बेट के इलाके में सीआईए स्टाफ की पुलिस ने एक कंटेनर से 270 बोरियां चूरा पोस्त बरामद की थीं। इस केस में पुलिस ने करीब 1.25 करोड़ रुपए नगदी, दो रिवॉल्वर और पुलिस की पांच वर्दियां बरामद की थीं, जिन्हें थाना सिधवां बेट के मालखाने में जमा करवाया गया था। अब जांच में खुलासा हुआ है कि इस रकम के इलावा और कई केसों की रकम मुंशी गुरदास सिंह ने गायब कर दी।

आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म

जिला लुधियाना ग्रामीण पुलिस के एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता की अगुवाई में बनी एसआईटी ने गुरदास सिंह को सीआईए स्टाफ में दिनभर बैठाकर पूछताछ की। गुरदास ने गुनाह कबूल कर लिया है। गुरदास के घर और अन्य ठिकानों पर रेड की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्रदेश भर में छापेमारी अभियान जारी

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में नशे के खात्मे के लिए चलाई जा रही निर्णायक मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत 256वें दिन भी कार्रवाई जारी रही। पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 286 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 42 एफआईआर दर्ज कर 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 256 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 36,257 तक पहुंच गई है।

