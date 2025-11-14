Ludhiana Crime News : लुधियाना पुलिस ने टाली बड़ी आतंकी वारदात

आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, हैंड ग्रेनेड समेत 10 गिरफ्तार

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : लुधियाना पुलिस आयुक्तालय ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े 10 मुख्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर आईएसआई समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह उर्फ अजय के रूप में हुई है, जो सभी श्री मुक्तसर साहिब के निवासी हैं। जबकि अमरीक सिंह, परमिंदर उर्फ चिड़ी, विजय, सुखजीत सिंह उर्फ सुख बराड़, सुखविंदर सिंह, करनवीर सिंह उर्फ विक्की और साजन कुमार उर्फ संजू को कूरियर और सहयोगी की भूमिका निभाने के आरोप में विभिन्न जेलों से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है।

आरोपियों से चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद

यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि पुलिस टीमों ने आरोपियों से एक 86पी चीनी हैंड ग्रेनेड, एक काली किट, और दस्तानों का एक सेट बरामद किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी मलेशिया स्थित तीन सहयोगियों के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे, ताकि हैंड ग्रेनेड की प्राप्ति और आपूर्ति के लिए समन्वय स्थापित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि हैंडलरों द्वारा आरोपियों को राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले क्षेत्र में ग्रेनेड हमला करने का निर्देश दिया गया था। डीजीपी ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है ताकि सभी अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय संबंधों का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने इस तरह हासिल की कामयाबी

आॅपरेशन के विवरण साझा करते हुए लुधियाना पुलिस आयुक्त (सीपी) स्वपन शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह उर्फ अजय के विरुद्ध थाना जोधेवाल में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीसीपी (जांच) और डीसीपी (सदर) की निगरानी में विशेष टीमें गठित की गईं, जिन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मलेशिया में बैठा है मास्टरमांइड

उन्होंने कहा कि आगे की जांच में मलेशिया-आधारित विदेशी मास्टरमाइंड — अजय उर्फ अजय मलेशिया, जस्स बहिबल और पवनदीप — की पहचान की गई है। ये सभी मलेशिया में एक साथ रहते हैं और पंजाब में अमरीक सिंह तथा परमिंदर उर्फ चिड़ी से संपर्क में थे, जो पहले उनके लिए नशीले पदार्थों की तस्करी का कार्य करते थे।

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : सुपारी लेकर हत्या करने पहुंचे दो बदमाश काबू