Lucknow STF Action: जांच में सहयोग न करने के आरोप में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार

Amitabh Thakur arrested, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पुलिस की एसटीएफ ने जांच में सहयोग न करने के आरोप में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले उनके खिलाफ देवरिया में मामला दर्ज किया गया था और आरोप है कि वह इसकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे अमिताभ

सूत्रों के अनुसार अमिताभ ठाकुर कल मंगलवार रात को ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें एसटीएफ की टीम ने शाहजहांपुर में ट्रेन से उतार लिया और इसके बाद देवरिया ले जाया गया। गौरतलब है कि अमिताभ

करप्शन केसेज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

वकील की प्रॉपर्टीज की जांच करवाने की मांग की थी

अमिताभ ठाकुर ने कुछ दिन पहले कानपुर के वकील अखिलेश दुबे की प्रॉपर्टीज की गहन जांच करवाने की मांग की थी और इसके लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर के साथ ही मंडलायुक्त को एक लेटर भी लिखा था। अमिताभ ने पत्र में मंडलायुक्त दफ्तर के एक कर्मी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। अपने लेटर में पूर्व आईपीएस ने साकेतनगर स्थित पार्क की जगह पर कब्जा करके किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस का निर्माण करने तथा अधिवक्ता अखिलेश दुबे के आफिस के आवंटन को लेकर जांच की मांग की थी।

गैर-कानूनी ढंग सेस्कूल संचालित करने का भी आरोप

अमिताभ ने गैर-कानूनी ढंग से बृजकिशोरी दुबे स्कूल संचालित करने का भी आरोप लगाया था और इस मामले की भी उन्होंने जांच कराने की मांग की थी। पत्र में अमिताभ ने मंडलायुक्त आफिस के एक कर्मी पर डायरेक्ट व इनडायरेक्ट तौर पर वकील अखिलेश को मदद देने का भी आरोप लगाया है। अमिताभ ने कहा था कि ऐसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराने के आरोप में जांच के बाद लोगों जिम्मेदारी का निर्धारण हो। साथ ही आरोपियों से अवैध कब्जे या अवैध लाभ से कमाई संपत्ति की रिकवरी की जाए।

