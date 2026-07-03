अब फ्री नहीं होगा Lucknow Kanpur Expressway का सफर, 14 जुलाई से शुरू होगी Toll वसूली

Lucknow Kanpur Expressway Toll: नए बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 14 जुलाई से टोल देना शुरू करना होगा, एक्सप्रेसवे के ऑफिशियली खुलने के एक दिन बाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) टोल कलेक्शन शुरू करने की आखिरी तैयारी कर रहा है, जिसमें सालाना FASTag पास इस्तेमाल करने वाले गाड़ी चलाने वालों के लिए खास फायदे मिलेंगे।

जहां रेगुलर कार मालिक एक तरफ के सफर के लिए ₹275 देंगे, वहीं 24 घंटे के अंदर वापस आने वालों से ₹415 लिए जाएंगे। हालांकि, सालाना FASTag पास में एनरोल गाड़ी चलाने वाले हर ट्रिप को लगभग ₹15 की इफेक्टिव कॉस्ट पर पूरा कर सकते हैं, जिससे यह अक्सर सफर करने वालों के लिए काफी सस्ता ऑप्शन बन जाता है।

NHAI खुलने से पहले बदले हुए टोल रेट दिखाएगा

एक्सप्रेसवे के चालू होने से पहले, NHAI सभी टोल प्लाजा पर अपडेटेड टोल चार्ज दिखाएगा। शुरुआत में, टोल कलेक्शन पहले दो से तीन महीने NHAI के डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहेगा। ट्रैफिक वॉल्यूम और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के आधार पर, अथॉरिटी बाद में लंबे समय के टोल ऑपरेशन के लिए बिड मंगाएगी।

63 किलोमीटर लंबे, छह लेन वाले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को लगभग ₹4,700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया, अगर ट्रैफिक की मांग बढ़ती है तो भविष्य में एक्सप्रेसवे को आठ लेन तक बढ़ाया भी जा सकता है।

तेज़ यात्रा पक्का करने के लिए स्मार्ट टोलिंग सिस्टम

NHAI अधिकारियों के मुताबिक, एक्सप्रेसवे में चार बड़े टोल प्लाज़ा शामिल हैं — शिवपुरा (खंडेदेव), बनी, अमरसास और आज़ाद चौक। बीच में आने या जाने वाली गाड़ियों से उसी हिसाब से कम टोल लिया जाएगा।

टोल प्लाज़ा एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो बूथ पर पहुंचने से पहले FASTag वाली गाड़ियों का पता लगा सकती हैं, जिससे लंबी लाइनों या देरी के बिना आसानी से टोल काटा जा सकता है।

सालाना FASTag पास से बड़ी बचत

मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ₹3,075 की कीमत वाला सालाना FASTag पास देता है, जिससे यूज़र्स एलिजिबल नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर एक साल में 200 ट्रिप तक कर सकते हैं।

इस पास से, एवरेज टोल कॉस्ट लगभग ₹15 प्रति ट्रिप आती ​​है, जो रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। NHAI का कहना है कि यह पास देश भर में 1,150 से ज़्यादा टोल प्लाज़ा पर वैलिड है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे टोल रेट

गाड़ी की कैटेगरी एक तरफ़ा टोल 24 घंटे के अंदर वापसी मंथली पास

कार, जीप, वैन ₹275 ₹415 ₹9,220

लाइट कमर्शियल गाड़ी ₹445 ₹670 ₹14,890

बस और ट्रक ₹935 ₹1,405 ₹31,200

मल्टी-एक्सल कमर्शियल गाड़ी ₹1,020 ₹1,530 ₹34,040

नए एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच तेज़, आसान और ज़्यादा आरामदायक सफ़र मिलने की उम्मीद है, साथ ही प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह की गाड़ियों के लिए सफ़र का समय भी काफ़ी कम हो जाएगा।