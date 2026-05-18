Bada Mangal: तीसरे बड़े मंगल पर चमकेगी किस्मत, हनुमान जी को चढ़ाएं ये खास चीजें!

जीवन की बाधाओं को समाप्त कर किस्मत को चमका सकते हैं इस दिन किए गए उपाय

Bada Mangal, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को मनाया जाने वाला बड़ा मंगल भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त करने का बेहद शुभ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

खासतौर पर उत्तर भारत में बड़े मंगल का विशेष महत्व है, जहां लोग भंडारे, पूजन और सेवा कार्य करके बजरंगबली की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। तीसरा बड़ा मंगल इस बार 19 मई 2026 को पड़ रहा है, जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय जीवन की बाधाओं को समाप्त कर किस्मत को चमका सकते हैं।

तीसरे बड़े मंगल पर क्या चढ़ाएं?

धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरे बड़े मंगल पर ये चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है।

सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी का चोला चढ़ाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है।

बजरंगबली को लड्डू बेहद प्रिय हैं, इससे प्रसन्न होकर वे मनोकामना पूर्ण करते हैं।

केले और गुड़ चना के भोग भी हनुमान जी के बहुत प्रिय माने जाते हैं।

कुछ स्थानों पर हनुमान जी को पान अर्पित करने की परंपरा भी है।

लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है, इसलिए लाल फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है।

ऐसे करें पूजा, मिलेगा विशेष फल

तीसरे बड़े मंगल के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद हनुमान मंदिर जाकर या घर पर ही बजरंगबली की मूर्ति या उनकी फोटो के सामने दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान सच्चे मन से अपनी मनोकामना मागें। यदि हो सकता है तो इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना या दान करना भी बहुत पुण्यदायी होता है।

क्यों खास माना जाता है तीसरा बड़ा मंगल?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, बड़े मंगल के दिन मंगल ग्रह का प्रभाव भी मजबूत होता है, जो साहस, ऊर्जा और सफलता का कारक माना जाता है। तीसरे बड़े मंगल तक आते-आते यह ऊर्जा और भी प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो जीवन में बाधाओं, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं।

बड़ा मंगल 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां