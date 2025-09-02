LPG Gas Cylinder : राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर होगा उपलब्थ ,कीमत मात्र 450 रुपये

LPG Gas Cylinder(आज समाज) : केंद्र और राज्य सरकारें देश के गरीब लोगों को आर्थिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए कई बेहतरीन योजनाएँ चला रही हैं। राशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आपको कम कीमत पर मिलने वाली राशन की सुविधा नहीं मिल सकती।

राशन कार्ड का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ़ राशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि कई अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार राशन कार्ड धारकों को मात्र 450 रुपये की कीमत पर LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए राशन कार्ड धारकों को केवल 450 रुपये देने होंगे।

राशन कार्ड धारक ही उठा सकेंगे योजना का लाभ 

आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाता था। हालाँकि, अब राजस्थान में वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके पास राशन कार्ड है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपनी एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक कराने के बाद ही वे इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक करोड़ से ज़्यादा परिवार कम कीमत पर राशन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 37 लाख परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ मिल रहा है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत अब राज्य के लगभग 68 लाख परिवारों को राशन कार्ड पर 450 रुपये की कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

 