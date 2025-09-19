LPG Cylinders Cheaper : नए GST नियम का LPG सिलेंडर की कीमतों पर कितना पड़ा असर ,आइये जाने

LPG Cylinders Cheaper(आज समाज) : नए GST नियम 22 सितंबर से लागू होंगे। इस दिन से, पूरे भारत में नए GST रेट लागू होंगे। इससे लोगों का पैसा बचेगा। खाने-पीने की रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें सस्ती हो जाएंगी।

लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या LPG सिलेंडर भी सस्ते या महंगे हो जाएंगे, क्योंकि LPG पर भी GST लगता है। आइए देखें कि 22 सितंबर से LPG की कीमतें बदलेंगी या नहीं।

LPG सिलेंडर घरों, रेस्टोरेंट, होटल और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए LPG पर GST रेट अलग-अलग हैं। अगर आप घर पर या व्यवसाय के लिए LPG इस्तेमाल करते हैं, तो GST जानना ज़रूरी है। इससे आप अपना बजट बना सकेंगे और सही टैक्स दे सकेंगे।

घरेलू LPG पर GST

GST काउंसिल की बैठक 3 सितंबर को हुई थी। उन्होंने घरेलू LPG के लिए GST रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 22 सितंबर से घरेलू LPG पर अभी भी 5% GST लगेगा।

LPG का प्रकार GST रेट

घरेलू LPG (सब्सिडी वाला) 5%

घरेलू LPG (बिना सब्सिडी वाला) 5%

व्यावसायिक LPG पर GST

GST काउंसिल की बैठक 3 सितंबर को हुई थी। उन्होंने व्यावसायिक LPG के लिए GST रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 22 सितंबर से व्यावसायिक LPG पर अभी भी 18% GST लगेगा।

इस्तेमाल GST रेट

होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट 18%

फूड ट्रक, मेस किचन 18%

औद्योगिक हीटिंग 18%