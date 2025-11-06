LPG Cylinder Update : LPG सिलेंडर पर सब्सिडी के लिए लागू हुए खास नियम

LPG Cylinder Update(आज समाज) : खाना पकाने वाली गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है। जिन लोगों को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, उनके लिए खास नियम आए हैं। अब, खाना पकाने वाली गैस पर सब्सिडी पाने के लिए आपको यह करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे।

e-KYC वेरिफिकेशन ज़रूरी

देश की तेल कंपनियों ने घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 kg LPG सिलेंडर के लिए e-KYC वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया है। सब्सिडी पाने के लिए कस्टमर्स को हर साल ऑनलाइन बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर KYC नहीं किया जाता है, तो खाना पकाने वाली गैस पर केंद्र सरकार की सब्सिडी बंद हो जाएगी।

इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कस्टमर्स कंपनी के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपना e-KYC अपडेट कर सकते हैं। वे गैस डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस भी जा सकते हैं या डिलीवरी करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए वेरिफिकेशन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है।

हर साल 9 सिलेंडरों तक सब्सिडी

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती है। अगर आप अपना KYC पूरा नहीं करते हैं, तो 8वें और 9वें सिलेंडर की सब्सिडी रोक दी जाएगी।

अगर आप 31 मार्च से पहले e-KYC कर लेते हैं, तो आपकी सब्सिडी का पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस तारीख तक अपना KYC अपडेट नहीं करते हैं, तो सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी।

हालांकि, LPG सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी – सिर्फ सब्सिडी की रकम मिलनी बंद हो जाएगी।

यह भी पढ़े : Gas cylinder prices : 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव