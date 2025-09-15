LPG Cylinder Link to Aadhaar : आधार कार्ड को एलपीजी कनेक्शन से जल्द करे लिंक वरना नहीं मिलेगा लाभ

LPG Cylinder Link to Aadhaar(आज समाज): डिजिटलीकरण के दौर में आधार कार्ड का चलन भी बढ़ रहा है। विभिन्न योजनाओं में शामिल होने और सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड एलपीजी कनेक्शन से लिंक नहीं है, तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यह एक बड़ा झटका साबित होगा।

वैसे, व्यवस्था को पारदर्शी रखने और आधार कार्ड को एलपीजी कनेक्शन से लिंक करने की भी सलाह दी जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आप एलपीजी सिलेंडर बुक करते ही भुगतान कर देते हैं, तो बाद में सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। कई बार सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाता है। इसलिए, आपको इसकी जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है।

नहीं मिलता सब्सिडी का लाभ

देश की सरकार पात्र लोगों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करती है। सब्सिडी की राशि वैश्विक ईंधन कीमतों और सरकारी सीमा के आधार पर अलग-अलग होती है। ऐसे में कभी सब्सिडी का पैसा 79 रुपये होता है, कभी 300 रुपये से ज़्यादा और कभी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता।

सब्सिडी भी सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से कम है। आप घर बैठे ही एलपीजी कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आप घर बैठे ही एलपीजी कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से कैसे लिंक करें

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://rasf.uidai.gov.in/ seeding/User/ ResidentSelfSeedingpds.aspx पर जाना होगा।

इसके बाद ‘लाभ प्रकार’ में एलपीजी चुनें और अपने गैस कनेक्शन की कंपनी, जैसे इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस, चुन सकते हैं।

अब आपको वितरक का नाम और अपना उपभोक्ता क्रमांक भरना होगा।

फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालकर सबमिट करना होगा।

इसके बाद मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने के बाद, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

फिर, सत्यापन पूरा होने के बाद, आपको अपने ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा।

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप नज़दीकी एलपीजी वितरक के कार्यालय में जाकर यह काम करवा सकते हैं। आपको अपने आधार कार्ड की एक प्रति और एलपीजी कनेक्शन की जानकारी देनी होगी।

यह भी पढ़े : Withdrawing cash by QR code : क्यूआर कोड स्कैन करके नकद निकालने की सुविधा जल्द होगी शुरू