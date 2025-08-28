Panchaang And Rashifal: वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों को तरक्की दिलाएंगे भगवान विष्णु

समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 28 अगस्त गुरुवार का दिन है। भाद्रपद माह की भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 05:57 पीएम तक उपरांत षष्ठी ,नक्षत्र चित्रा 08:43 एम तक उपरांत स्वाति, शुक्ल योग 01:18 पीएम तक, उसके बाद ब्रह्म योग, करण बालव 05:57 पीएम तक, बाद कौलव है। गुरुवार को अनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस उत्तम योग में भगवान विष्णु वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों को खूब तरक्की दिलाएंगे। समाज में इनका खूब मान-सम्मान बढ़ेगा और कारोबार में भी तरक्की हासिल होगी।

राशिफल