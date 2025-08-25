Panchaang And Rashifal: मिथुन, सिंह सहित 5 राशियों पर बरसेगी भगवान शिव की विशेष कृपा

सुबह 07:35-09:10 मिनट तक रहेगा राहुकाल

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 25 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथि है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:57 – 12:48 रहेगा। राहुकाल सुबह 07:35 – 09:10 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे।

सूर्योदय 05:59 और सूर्यास्त 18:45 पर होगा। 25 अगस्त को अनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस उत्तम योग में मिथुन, सिंह सहित 5 राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी और इन्हें लाभ कमाने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।

राशिफल