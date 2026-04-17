Lok Sabha Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) पर अपनी बात रखी। गौरतलब है कि इस कानून को सरकार ने लागू कर दिया है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गुरुवार देर रात अधिसूचना जारी की। सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को राहुल गांधी इस अपनी स्पीच दी।

महिला आरक्षण विधेयक शर्मनाक कानून

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह महिला आरक्षण विधेयक शर्मनाक कानून है और यह वूमेंस को सशक्त नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा, पुराना कानून लाओ हम उसका सपोर्ट करेंगे। राहुल ने कहा, यह महिला आरक्षण कानून केवल देश के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को परिवर्तित करने के लिए है। कांग्रेस नेता ने कहा, देश के इतिहास में यह सबसे कड़वा सच है और मैं इससे अच्छी तरह जानता हूं।

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