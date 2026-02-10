Lok Sabha Updates: कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, सदन चलने नहीं देना चाहती कांग्रेस : किरेन रिजिजू

Lok Sabha Adjourned Till 2 PM, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने विपक्षी सांसदों के संसद में लगातार हंगामा करने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सदन चलने नहीं देना चाहती है। दरअसल, आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर विपक्षी सदस्य ने हंगामा किया। इसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब फिर कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे जिसके बाद लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए से स्थगित कर दी गई है।

कई विपक्षी पार्टियां बजट पर चर्चा करने के लिए तैयार

किरेन रिजिजू ने दावा किया कि कई विपक्षी पार्टियां केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस संसद चलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा, आज बजट का समय है, और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। रिजिजू ने कहा, मैंने कल भी कांग्रेस से इस पर चर्चा करने के लिए कहा था। समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) व तृणमूल के नेता बोलने को तैयार हैं, व कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद चले।

कांग्रेस ने बहुत गिरा दी है सदन की गरिमा

केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने पहले ही सदन की गरिमा बहुत गिरा दी है और अब इसे और गिरने मत दो। उन्होंने विपक्ष से कहा, बजट पर चर्चा होने दें। यह तब हुआ जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल ने चीन के खिलाफ 2020 के गतिरोध पर चर्चा करने के लिए जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड यादों का हवाला दिया। अध्यक्ष ने एक आदेश पारित किया, जिसमें राहुल से अनपब्लिश्ड लिटरेचर का हवाला न देने को कहा गया।

आज उत्पल कुमार सिंह को नोटिस सौंपेगी कांग्रेस

सूत्रों के अनुसार इस बीच सामने आया है कि कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। आज विपक्षी पार्टी लोकसभा सचिव जनरल उत्पल कुमार सिंह को नोटिस सौंपेगी। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को कांग्रेस के सांसदों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

अविश्वास प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी व डीएमके का सपोर्ट

जानकारी के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी व डीएमके का सपोर्ट है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अभी तक अपनी स्थिति नहीं बताई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक टीएमसी अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करेगी। कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पहल की थी। सूत्रों के मुताबिक, अगर स्पीकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं देते हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें बोलने दिया जाता है, तो पार्टी मोशन को रोक देगी।

ये भी पढ़ें : Parliament Updates: बीजीपी MPs ने पीएम की सीट घेरने, स्पीकर के चैंबर के पास पहुंचने को लेकर की सख्त कार्रवाई की मांग