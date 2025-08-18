Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही बाधित

दोनों सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित, लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश

Parliament Monsoon Session (आज समाज), नई दिल्ली : संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। आज भी सुबह हंगामा होने के चलते लोकसभा की कार्यवाही सुबह 12 तो राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने हेतु अपराधों को गैर-अपराधीकरण और युक्तिसंगत बनाने हेतु कुछ अधिनियमों में संशोधन करेगा।

विपक्षी सांसदों ने दोबारा की नारेबाजी

दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। इस दौरान सरकार की तरफ से एक विधेयक पेश किया गया। वहीं पीठासीन स्पीकर ने विपक्ष के न शांत होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी।

एसआईआर पर विपक्ष का प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस महासिव अभिषेक बनर्जी समेत अन्य सहित इंडिया एलायंस के सांसदों ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए।

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को दी चेतावनी

आज जिस समय संसद में विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वेल तक आ गए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूं कि किसी भी सदस्य को सरकारी संपत्ति को तोड़ने का विशेषाधिकार नहीं है। यदि आप सरकारी संपत्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले लेने होंगे और देश के लोग आपको देखेंगे। कई विधानसभाओं में ऐसी घटनाओं के लिए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं। सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश न करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।’ इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि कहा, ‘यदि आप उसी ताकत से सवाल पूछते हैं जिसके साथ आप नारे लगा रहे हैं, तो यह देश के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। लोगों ने आपको सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : भारतीय हैं तो भारत में बना सामान खरीदें : मोदी