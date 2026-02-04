Lock Upp 2 आ रहा है वापस! फैंस के मन में सवाल- क्या कंगना रनौत करेंगी फिर होस्ट?

Lock Upp 2: काफी चर्चा में रहा रियलिटी शो लॉक अप चार साल बाद वापसी करने के लिए तैयार है। मंगलवार को, OTT दिग्गज नेटफ्लिक्स ने अपने आने वाले शो, फिल्मों और वेब सीरीज़ की लिस्ट की घोषणा की, और इस लिस्ट में प्रोड्यूसर एकता कपूर का पॉपुलर रियलिटी शो लॉक अप सीज़न 2 भी शामिल था।

यह शो अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, जो इस फ्रैंचाइज़ी के लिए एक नया चैप्टर है। जहां फैंस लॉक अप की वापसी को लेकर उत्साहित हैं, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या कंगना रनौत शो की होस्ट के तौर पर वापसी करेंगी?

लॉक अप सीज़न 2 की आधिकारिक घोषणा

3 फरवरी को, नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर लॉक अप सीज़न 2 की घोषणा की। शो का पहला सीज़न 2022 में ALTBalaji और MX Player पर स्ट्रीम हुआ था। इस सीज़न में 71 एपिसोड थे और इसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था, जिनके बोल्ड और निडर होस्टिंग स्टाइल को दर्शकों से काफी तारीफ मिली थी।

सीज़न 2 की घोषणा के साथ, फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि क्या कंगना एक बार फिर होस्ट के तौर पर कमान संभालेंगी। अभी तक, उनकी वापसी के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मेकर्स ने नए सीज़न की सटीक रिलीज़ डेट भी नहीं बताई है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉक अप 2 इस साल के बीच में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो सकता है।

लॉक अप सीज़न 1 इतना पॉपुलर क्यों हुआ?

पहले सीज़न में 16 कंटेस्टेंट थे जिन्हें लॉक अप के अंदर “कैदी” के तौर पर रखा गया था और उन्हें अलग-अलग टास्क दिए गए थे। इसमें अंजलि अरोड़ा, मुनव्वर फारूकी, पायल रोहतगी, करणवीर बोहरा, सायशा शिंदे, पूनम पांडे, अनसारा खान, शिवम शर्मा, निशा रावल और बबीता फोगाट जैसे पॉपुलर नाम शामिल थे।

लॉक अप सीज़न 1 किसने जीता?

स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने लॉक अप सीज़न 1 का खिताब जीता, उन्होंने ग्रैंड फिनाले में पायल रोहतगी को हराया। यह शो मुनव्वर के करियर के लिए एक बड़ा ब्रेकथ्रू साबित हुआ।

लॉक अप जीतने के बाद, उन्होंने सलमान खान के बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक बार फिर विनर की ट्रॉफी जीती। लॉक अप 2 के आधिकारिक तौर पर अनाउंस होने के बाद, फैंस बेसब्री से और अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं – खासकर कंगना रनौत के होस्ट के तौर पर वापसी और कंटेस्टेंट्स की नई लिस्ट के बारे में।