Lock Biometric : धोखाधड़ी से बचने के लिए अभी करे आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक

Lock Biometric (आज समाज) : ऑनलाइन एक्सेस के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, धोखाधड़ी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अक्सर, लोग गोपनीय जानकारी लेकर धोखाधड़ी करते हैं। अब, आपका आधार कार्ड चोरी नहीं होगा। आधार बायोमेट्रिक लॉक फीचर चालू हो गया है। यह फीचर एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।

आधार बायोमेट्रिक धोखाधड़ी रोकने में मददगार

आप बिना किसी परेशानी के आसानी से अपने आधार बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। आधार बायोमेट्रिक को लॉक करने से यह पक्का हो जाएगा कि आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का इस्तेमाल बिना आपकी इजाज़त के वेरिफिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता। यह आधार से जुड़े वित्तीय लेन-देन और सरकारी सेवाओं में धोखाधड़ी रोकने में खास तौर पर मददगार होगा।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप आसानी से अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। UIDAI ने आधार धारकों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए इसकी जानकारी दी है। इस पोस्ट में बायोमेट्रिक को लॉक करने का आसान तरीका भी बताया गया है। हम आपको आधार कार्ड को लॉक करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं।

अपना आधार बायोमेट्रिक कैसे लॉक करें?

इसके लिए, सबसे पहले myAadhaar पोर्टल में लॉग इन करें।

इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, कैप्चा और OTP की ज़रूरत होगी।

अगले पेज पर, बायोमेट्रिक को लॉक/अनलॉक करने का ऑप्शन चुनें।

इसके लिए, बायोमेट्रिक को लॉक/अनलॉक करने के तरीकों और उनके काम करने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

फिर आप सहमति बॉक्स पर टिक करें और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें।

आखिर में, आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका बायोमेट्रिक सफलतापूर्वक लॉक हो गया है।

बायोमेट्रिक लॉकिंग एक बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर

जानकारी के लिए, UIDAI द्वारा शुरू किया गया बायोमेट्रिक लॉकिंग एक बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर है। यह आपके फिंगरप्रिंट, आईरिस और चेहरे के डेटा के गलत इस्तेमाल को रोक सकता है। लॉक एक्टिवेट करने से कोई भी आपकी इजाज़त के बिना आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका आधार कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है, और इसके बिना कई ज़रूरी काम रुक सकते हैं।

