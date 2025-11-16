Loan Interest Rates : ब्याज दरों में फिर से कटौती की संभावना , देखे पूर्ण जानकारी

Loan Interest Rates (आज समाज) : RBI ऋण: केंद्रीय बैंक, RBI, अगले महीने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अर्थशास्त्रियों ने गुरुवार को कहा कि अक्टूबर में मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण केंद्रीय बैंक दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में फिर से कटौती कर सकता है।

खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 0.25 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जो सितंबर में 1.44 प्रतिशत थी। यह मौजूदा CPI श्रृंखला में अब तक की सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। समग्र मुद्रास्फीति में यह गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ मुख्य मुद्रास्फीति में भी गिरावट के कारण है।

मुद्रास्फीति दर में अपेक्षा से अधिक गिरावट

क्रिसिल ने अपने नोट में कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति दर में अपेक्षा से अधिक गिरावट, शेष वर्ष के लिए खाद्य उत्पादों की मजबूत आपूर्ति, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कम कीमतों और आम लोगों तक पहुँचने वाले GST के लाभों के कारण, हमारा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति दर औसतन 2.5 प्रतिशत रह सकती है, जो पिछले वर्ष के 4.6 प्रतिशत के आंकड़े से कम है।

नोट में आगे कहा गया है कि कई प्रमुख श्रेणियों पर जीएसटी का प्रभाव अक्टूबर में पूरी तरह से नहीं पड़ा और इसका असर नवंबर में दिखेगा। खुदरा मुद्रास्फीति वर्तमान में नवंबर में 0.9% पर है और जीएसटी के प्रभाव के कारण इसमें और गिरावट आ सकती है। अब वित्त वर्ष 26 में मुख्य मुद्रास्फीति 2% से नीचे रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि आरबीआई के 2.6% अनुमान से 50 आधार अंकों की और गिरावट।

कटौती का रास्ता साफ

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, खाद्य कीमतों में धीमी क्रमिक गति और सीपीआई बास्केट में कई वस्तुओं पर जीएसटी दर युक्तिकरण के प्रभाव को देखते हुए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 2.6% से और कम कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इससे दिसंबर की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में और कटौती का रास्ता साफ होता है।

