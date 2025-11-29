Loan for Womens : महिलाएं को बिज़नेस शुरू करने पर मिलेगा बिना गारंटी के 3 लाख रुपये का लोन

Udyogini Scheme For Womens, आज समाज : आज कई महिलाएं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन अक्सर पैसे की कमी उन्हें रोक देती है। इसे देखते हुए, देश भर में महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए कई स्कीम चल रही हैं। ऐसी ही एक स्कीम है उद्योगिनी स्कीम। यह कोई नई स्कीम नहीं है; केंद्र और कई राज्य सरकारें मिलकर इसे काफी समय से लागू कर रही हैं। इसका मकसद बिज़नेस शुरू करने में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को बिना गारंटी के आसान लोन देना है।

कोई सिक्योरिटी या गारंटी नहीं

उद्योगिनी स्कीम सबसे पहले कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी, लेकिन आज, कई राज्यों और केंद्र सरकार के सपोर्ट से, यह देश भर की महिलाओं को फायदा पहुंचा रही है। इस स्कीम के तहत, महिलाओं को 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है।

इसका मतलब है कि उन्हें लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी या गारंटी नहीं देनी होगी। इस रकम से, महिलाएं आसानी से ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई सेंटर, किराना, डेयरी या कोई और छोटा बिज़नेस शुरू कर सकती हैं।

किसे मिलता है लोन और एलिजिबिलिटी

इस स्कीम के तहत लोन सिर्फ़ बिज़नेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए मिलते हैं। यह रकम 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक होती है, जो आपके बिज़नेस प्लान और बैंक की मंज़ूरी पर निर्भर करता है।

एलिजिबिलिटी

18 से 55 साल की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं।

महिला ने पहले कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया हो।

परिवार की सालाना इनकम 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

विधवा या दिव्यांग महिलाओं के मामले में, इनकम लिमिट लागू नहीं होती है, यानी वे सीधे अप्लाई कर सकती हैं।

अप्लाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी

आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इनकम सर्टिफ़िकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट/बिज़नेस प्लान, जाति सर्टिफ़िकेट (अगर लागू हो), एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट (अगर कोई हो)।

कैसे करें अप्लाई ?

अप्लाई करना काफ़ी आसान है। आप किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार के myscheme.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी उपलब्ध है। पहले यह स्कीम सिर्फ़ कर्नाटक की महिलाओं तक ही सीमित थी, लेकिन अब पूरे देश की महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल रहा है।

