Diwali Upaay: दीपावली पर छिपकली को माना जाता है महालक्ष्मी के आगमन का प्रतीक

घर में धन, संपत्ति और खुशहाली लाती है छिपकली
Diwali Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: दीपावली का त्योहार न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि इसे सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने का अवसर भी माना जाता है। यह पर्व न सिर्फ घरों की साफ-सफाई और सजावट का प्रतीक है बल्कि संपत्ति, समृद्धि और सौभाग्य का भी संदेश देता है।

इस दौरान लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं और किसी भी प्रकार के कीट या जीव-जंतु को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। इन जीव-जंतुओं में सबसे अधिक चर्चा छिपकली को लेकर होती है। वास्तुशास्त्र की मान्यता के अनुसार अगर दीपावली के समय घर में छिपकली दिखाई दे, तो यह विशेष संकेत लेकर आती है। छिपकली आपके घर में धन, भाग्य और खुशहाली की ओर इशारा कर सकती है।

छिपकली का आना कई मायनों में शुभ संकेत

धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो छिपकली का आना कई मायनों में शुभ संकेत माना जाता है। खासकर धनतेरस से भाई दूज तक के 5 दिनों में यदि घर में छिपकली दिखाई दे, तो इसे महालक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये छिपकली घर में धन, संपत्ति और खुशहाली लाती है।

क्या है छिपकली की धार्मिक मान्यता

छिपकली के आने का संबंध केवल धन से ही नहीं है। इसे जीवन में आने वाली परेशानियों और बाधाओं के दूर होने का भी संकेत माना जाता है। दिवाली के दिन यदि छिपकली घर में दिखाई दे, तो इसे एक प्रकार का संदेश माना जाता है कि आने वाला साल सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। यह मान्यता है कि छिपकली घर की सुरक्षा करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है।

अशुभ है छिपकली को भगाना

धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो छिपकली को भगाना या मारना अशुभ माना जाता है. इसे शुभ अवसरों पर घर में रहने देना चाहिए क्योंकि इसे लक्ष्मी जी का संदेशक माना जाता है। घर में छिपकली के आने से परिवार में सौहार्द्र बढ़ता है और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही यह संकेत भी देता है कि आने वाले समय में घर में धन-धान्य की कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

