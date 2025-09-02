Liquor Smuggler : ट्रक से तस्करी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी

पुलिस गिरफ्त में नशा तस्कर।
  • ट्रक में केबिन बना छुपा रखी थी अंगे्रजी शराब की 680 पेटी
  • चंडीगढ़ से तस्करी कर वाया हिसार के रास्ते ले जाया जाना था दूसरे राज्य

Liquor Smuggler(आज समाज) जींद। उचाना खंड के गांव डूमरखां कलां के निकट सीआईए स्टाफ नरवाना ने ट्रक को काबू कर शराब तस्करी कर ले जाई जा रही 680 पेटी अंग्रेजी बरामद किया है। शराब को लकड़ी गुटखों तथा बुरादे से भरे कट्टों की आड़ में चंडीगढ़ से हिसार की तरफ से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था। शराब की पेटियों के बैच नंबर से भी छेड़छाड़ की गई थी। सदर थाना नरवाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर ट्रक चालक समेत दो लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम, धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।

ट्रक के पीछे लकड़़ी बुरादा के कट्टे भरे गए 

सीआईए स्टाफ नरवाना को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ से ट्रक में शराब को तस्करी कर हिसार के तरफ से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है।  जिसके बाद उसे दूसरे राज्य ले जसूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने गांव डूमरखां कलां के निकट कैथल की तरफ से आने वाले ट्रकों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद पुलिस ने ट्रक को रूकवा कर तलाशी ली। जिसके पीछे लकड़़ी बुरादा के कट्टे भरे गए थे। जब कट्टों को हटा कर देखा तो लोहे की चादर से ट्रक बॉडी को बंद किया गया था। जिसमें छोटा गेट बनाया गया था।

जिसको खोलकर देखने पर उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी पाई गई। जिनकी संख्या 680 पाई गई। जिनमें 1872 बोतल, 5664 अध्धे, 13824 पव्वे पाए गए। पुलिस पूछताछ में ट्रक चालक की पहचान यमुनानगर निवासी लखविंद्र उर्फ लक्खी तथा सहयोगी राजीव उर्फ राजू के रूप मे हुई।

शराब की बोतलों पर सेल आनली यूटी लिखा हुआ

पुलिस ने ट्रक से मिली शराब के बारे में दस्तावेज मांगे तो आरोपित उन्हें दिखाने में नाकाम रहे। पुलिस ने जब शराब के बैच तथा मैनुफैक्चरिंग डेट को जांचा तो वह मिटाई गई थी। शराब की बोतलों पर सेल आनली यूटी लिखा हुआ था। सीआईए नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार लखविंद्र तथा राजीव के खिलाफ आबकारी अधिनियम, धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

 