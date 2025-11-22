Liquor Shops Raids : मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद द्वारा शराब ठेके पर की छापेमारी

Liquor Shops Raids,आज समाज, फरीदाबाद। मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिला फरीदाबाद के गांव किडावली का शराब ठेका यमुना नंदी के पार उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा के नजदीक खोला हुआ है। जहां पर 24 घंटे शराब ठेका खोला जाता है और बिना हॉलमार्क की शराब बेची जाती है। इस सूचना के सम्बंध में मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद द्वारा सोमदत व कृष्ण कुमार आबकारी निरीक्षक, आबकारी विभाग फरीदाबाद की टीम के साथ गांव किडावली की राजस्व संपदा में बने शराब ठेके का औचक निरीक्षण किया गया।

10.30 बजे खुला हुआ था शराब ठेका

यह शराब ठेका यमुना पार नोयडा क्क में बने ग्रीन ब्यूटी फार्महाउस के नजदीक चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान रात्री 10.30 बजे शराब ठेका खुला हुआ था और बिक्री की जा रही थी। शराब लाइसेंसी द्वारा रेट लिस्ट आदि नही लगाई हुई थी। जिस सम्बध में शराब लाइसेंसी के विरूद्ध आबकारी नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ब्रीच ऑफ़ एक्साइज की कार्यवाही की जाएगी

