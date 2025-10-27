Panipat Murder: पानीपत में शराब ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या

अवैध रूप से शराब बेचने से मना करने पर दो भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम

Panipat Murder, (आज समाज), पानीपत: हरियाणा के पानीपत में एक शराब ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। शराब ठेकेदार ने 2 भाइयों को अवैध रूप से शराब बेचने से मना किया था। इसी बात की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान 36 वर्षीय चरणजीत के रूप में हुई।

घटना देर रात पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के हरिनगर कच्चा कैम्प कालोनी की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमलावरों की तलाश में टीम लगाई गई है। डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने नागरिक अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच की है।

ठेकेदार ने अवैध रूप से शराब बेचने का किया विरोध

बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ नगर निवासी चरणजीत कच्चा कैम्प कालोनी में शराब ठेके में साझीदार थे। कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। जिसका चरणजीत ने विरोध किया था। जिसे लेकर सैनी कॉलोनी निवासी मोंटी और उसके भाई सचिन के साथ उनका विवाद हो गया।

चाकू से किया हमला

रविवार रात करीब 11 बजे मोंटी और उसके भाई ने चरणजीत पर हमला कर दिया। दोनों ने उनकी छाती में चाकू से वार किए। जिससे वह घायल हो गए। घायल को तुरन्त ही नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर चिकित्सको ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार

उधर, हत्या की सूचना पर खलबली में गई।। तुरन्त ही थाना पुराना औद्योगिक पुलिस, सीआईए टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स भी नागरिक अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उधर, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गया।

आज होगा शव का पोस्टमार्टम

पुलिस की टीम दोनों की गिरफ्तारी में जुट गई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। मौके पर भी पुलिस तैनात की है है।