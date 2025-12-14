Lionel Messi: मुंबई में आज सचिन-मेस्सी की ऐतिहासिक मुलाकात, हैदराबाद में राहुल गांधी से मिले; कोलकाता में हुआ भव्य उद्घाटन

Lionel Messi: अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी अभी तीन दिन के ‘GOAT इंडिया टूर’ पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन, मेस्सी कोलकाता और हैदराबाद में फैंस से मिले, जिससे पूरे देश में ज़बरदस्त उत्साह फैल गया। आज, वह मुंबई पहुंचने वाले हैं, जहां वह क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री से मिलेंगे। कई टॉप सेलिब्रिटी भी ग्लोबल सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में इकट्ठा होने की उम्मीद है।

मेस्सी शनिवार को सुबह करीब 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे। बाद में सुबह, करीब 11 बजे, उन्होंने वर्चुअली अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया। इस अनावरण के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी मौजूद थे। मेस्सी को साल्ट लेक स्टेडियम में लगभग एक घंटे रुकना था, लेकिन वह सिर्फ 22 मिनट बाद ही चले गए, जिससे कई फैंस नाराज़ हो गए। स्थिति अराजक हो गई क्योंकि निराश समर्थकों ने कुर्सियां ​​फेंकीं और तोड़फोड़ की, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

कोलकाता से हैदराबाद: व्यस्त कार्यक्रम

मेस्सी दोपहर करीब 2 बजे कोलकाता से निकले और शाम 5 बजे तक हैदराबाद पहुंच गए। लगभग 8 बजे, वह उप्पल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने टीम के साथियों रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज़ के साथ भीड़ में फुटबॉल फेंककर फैंस को खुश किया।

अपने हैदराबाद दौरे के दौरान, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मेस्सी से मिले, जिससे इस दौरे में एक राजनीतिक पहलू भी जुड़ गया। बाद में मेस्सी ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ बातचीत की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। मेस्सी के चेहरे वाला एक शानदार लेज़र शो भी आयोजित किया गया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी

कोलकाता में हुई अराजकता के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी। ADG (कानून और व्यवस्था) जावेद शमीम ने पुष्टि की कि मुख्य कार्यक्रम आयोजक, सताद्रू दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित नहीं किया गया था।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जब उन्हें फैंस से टिकट की अत्यधिक कीमतों के बारे में शिकायतें मिली थीं, जिसके कारण कथित तौर पर कई लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि राज्यपाल के कार्यालय को इस मुद्दे पर कई कॉल और ईमेल मिले थे। 15 दिसंबर को पीएम मोदी से मुलाकात

लियोनेल मेसी UNICEF के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर भारत आए हैं। उनके ‘GOAT इंडिया टूर’ में हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली की यात्राएं शामिल हैं। यह टूर 15 दिसंबर को खत्म होगा, जब मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

मेसी के भारत दौरे से ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है, एयरपोर्ट और स्टेडियम में भारी भीड़ जमा हुई, जो भारतीय फैंस के बीच उनकी बेमिसाल लोकप्रियता को साबित करता है।