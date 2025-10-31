Punjab News Update : ग्रामीण क्षेत्र की लिंक सड़कों की मरम्मत जल्द हो : ईटीओ

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत कार्यों की समीक्षा
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य द्वारा सड़कों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 10,778 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। यह जानकारी पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज राज्य के ग्रामीण इलाकों में लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत (स्पेशल रिपेयर) कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा बैठक के दौरान दी।
टेंडर से किए जाएंगे निर्माण कार्य
बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही वर्तमान विशेष मरम्मत का संबंध वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में विशेष मरम्मत हेतु ड्यू हुई सड़कों से संबंधित हैं। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली 81 मार्केट कमेटियों की सड़कों पर काम किया जाएगा। इन सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कार्यों का आवंटन किया गया है।
कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश
लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने मरम्मत कार्यों के आवंटन में और तेजी लाने तथा इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बताया कि डिपार्टमेंट विजिलेंस कमेटी की ओर से नाभा मार्केट कमेटी की लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क की जांच की गई और उन्होंने निर्माण कार्य में पाई गई कमियों को मौके पर ही सुधारने की सराहना की और भविष्य में भी ऐसी जांचें जारी रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विकास प्रताप, विशेष सचिव हरगुंजीत कौर, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य इंजीनियर विजय चोपड़ा, अनिल गुप्ता, रमतेश बैंस, अर्शदीप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : पंजाब की पिछली सरकारों ने जन महत्व को नहीं समझा : केजरीवाल