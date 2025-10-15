Rama Ekadashi Upaay: रमा एकादशी के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक

धन-धान्य से भरे रहेंगे भंडार

Rama Ekadashi Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: रमा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादाशी पड़ती है वो रमा एकादशी कहलाती है। इस दिन भक्त विधिवत भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भगवान विष्णु का सच्चे भक्तिभाव से पूजन और व्रत करता है, उसका जीवन खुशहाल रहता है।

रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के व्रत और पूजन के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने और कुछ विशेष जगहों पर दीपक प्रज्वलित करने से धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती।

17 अक्टूबर को रखा जाएगा व्रत

इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाने वाला है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के व्रत और पूजन के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने और कुछ विशेष जगहों पर दीपक प्रज्वलित करने से धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती।

इन जगहों पर जलाएं दीपक