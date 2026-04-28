Vaishakh Purnima Upay: वैशाख पूर्णिमा की शाम इन स्थानों पर जलाएं दीया, घर में बनी रहेगी खुशहाली

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Rajesh
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Vaishakh Purnima Upay: वैशाख पूर्णिमा की शाम इन स्थानों पर जलाएं दीया, घर में बनी रहेगी खुशहाली
Vaishakh Purnima Upay: वैशाख पूर्णिमा की शाम इन स्थानों पर जलाएं दीया, घर में बनी रहेगी खुशहाली

पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मिलती है तनाव से मुक्ति
Vaishakh Purnima Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको उस कार्य में प्रगति प्राप्त होती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके घर में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव में होता है।

धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तनाव से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन की वृद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस शुभ तिथि पर यदि आप दीपक से जुड़ा एक सरल उपाय करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है।

वैशाख पूर्णिमा पर यहां जलाएं दीपक

  • वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।
  • वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तुलसी की पूजा करें और फिर तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को कर्ज और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
  • वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक लाभ होता है।
  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोईघर घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन रसोईघर में दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है।

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