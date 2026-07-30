Brahma-Muhurta: क्या है ‘ब्रह्म मुहूर्त’ जिसमें रिलीज हुआ ऐतिहासिक फिल्म रामायण का ट्रेलर, इस समय उठने पर जीवन होता है सफल

ब्रह्म मुहूर्त वह समयावधि है, जो परम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है।

Brahma muhurta: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुचर्चित फिल्म ‘रामायण’ 30 जुलाई को 4.15 बजे दुनिया भर में रिलीज हो गई। मेकर्स ने इस खास समय को हिंदू परंपरा के अनुसार पवित्र माने जाने वाले ब्रह्म मुहूर्त के साथ जोड़कर चुना है। मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी करके लिखा कि हम शुभ ब्रह्म मुहूर्त में अपने ट्रेलर के साथ रामायण की नई भोर का स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

क्या है ब्रह्म मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है, सृष्टिकर्ता का समय। सृष्टिकर्ता या ब्रह्मा परम ज्ञान हैं और मुहूर्त का अर्थ है समयावधि। ब्रह्म मुहूर्त वह समयावधि है, जो परम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है।

ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त (1 मुहूर्त = 48 मिनट) पहले शुरू होता है। इसलिए, यह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट पहले समाप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय का समय मौसम और भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त भी उसी के अनुरूप बदलता रहता है।

ब्रह्म मुहूर्त में जागने के वैज्ञानिक लाभ

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार, भोर से पहले के समय में वातावरण में नेसेंट ऑक्सीजन (नवजात ऑक्सीजन) उपलब्ध होता है। यह ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कई लाभ हैं।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है

ऊर्जा स्तर बढ़ता है

रक्त का पीएच संतुलित बना रहता है।

दर्द, सूजन और ऐंठन से राहत मिलती है।

खनिजों और विटामिनों का अवशोषण बढ़ता है।

ब्रह्म मुहूर्त में ये 5 काम जरूर करें

हमारे पूर्वजों का मानना ​​था कि ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले कुछ कार्य आत्म-चिंतन में सहायक होते हैं। ये कार्य स्वयं के साथ बिताए गए इस समय को व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष और फलदायी बनाते हैं। धर्मशास्त्र और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ ये सुझाव देते हैं:

ध्यान करें

ध्यान स्वयं से मिलने का सर्वोत्तम तरीका है और ध्यान करने का इससे बेहतर समय क्या हो सकता है, जब पूरी दुनिया सो रही हो। यही वह समय है जब आपकी जागरूकता का स्तर सबसे अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले सबसे अच्छे ध्यानों में से एक है सहज समाधि ध्यान।

ज्ञान को पढ़ें या सुनें

अष्टांग हृदय के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को समझें। धर्मशास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करने से मानसिक समस्याओं में भी राहत मिलती है।

अपने दिन की योजना बनाएं

ब्रह्म मुहूर्त आपको जो जागरूकता और ताजगी प्रदान करता है, वह आपके दिन की योजना बनाने के लिए इसे सबसे उपयुक्त समय बनाता है।

आत्मनिरीक्षण करें

बीते दिन के अपने क्रियाकलापों को याद करें। याद करें कि आपने कितनी बार ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं के आगे घुटने टेके। इन यादों को अपने ऊपर हावी न होने दें और अपराधबोध में न डूबने दें। बस उन पलों के प्रति सजग रहें। हर दिन ऐसा करने से धीरे-धीरे इन नकारात्मक भावनात्मक प्रवृत्तियों के आगे घुटने टेकने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी।

माता-पिता, शिक्षक और ईश्वर को याद रखें

अक्सर हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि शौनक सुझाव देते हैं कि इस दौरान अपने माता-पिता, गुरु और उस शक्ति को याद करें और मन ही मन उन्हें नमन करें, जिसे आप इस सृष्टि का संचालक मानते हैं, चाहे वह ईश्वर हो या सार्वभौमिक शक्ति।

ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए

भोजन न करें

इस दौरान भोजन करने से रोग हो सकते हैं।

तनाव वाली गतिविधि न करें

ऐसा कोई भी काम न करें जिसमें बहुत अधिक मानसिक श्रम की आवश्यकता हो। ऐसा करने से जीवनकाल कम हो जाता है।

ब्रह्म मुहूर्त में किसे नहीं जागना चाहिए

अष्टांग हृदय के अनुसार, केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। यह ग्रंथ कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मना करता है, जिनमें ये शामिल हैं: