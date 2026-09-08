Building Safety: घर कमजोर होने के ये संकेत न करें नजरअंदाज, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Building Safety: घर कमजोर होने के संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. दरवाजे-खिड़कियों का मुड़ना, फर्श में ढलान, दीवारों में गैप, बड़ी दरारें और नींव का धंसना खतरे की चेतावनी हो सकते हैं.

Building Safety: घर कितना मजबूत है, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है. केवल यह मान लेना कि मकान नया है या कुछ साल पहले ही बनाया गया था, उसकी मजबूती की गारंटी नहीं देता. कई बार इमारत कमजोर होने से पहले ऐसे संकेत देने लगती है, जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो बड़े हादसे से बचा जा सकता है. खासतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में जर्जर इमारत का खतरा कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है.

सही पहचान से बच सकती हैं जिंदगियां

इमारत के कमजोर होने और उसके गिरने का खतरा बढ़ने पर कुछ बदलाव पहले ही नजर आने लगते हैं. दरारें, ढांचे का टेढ़ा होना और फर्श का असामान्य ढलान ऐसे संकेत हो सकते हैं. इन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज करना गंभीर साबित हो सकता है.

दरवाजे-खिड़कियों के ढांचे में बदलाव

घर के दरवाजे या खिड़कियां अचानक ठीक से बंद न हों या उनका फ्रेम किसी एक तरफ दबता हुआ दिखाई दे, तो सतर्क हो जाएं. नींव या पिलर के खिसकने की स्थिति में फ्रेम मुड़ सकते हैं और किवाड़ फंसने या जाम होने लगते हैं.

फर्श का ढलान भी खतरे का संकेत

अगर फर्श पहले की तुलना में अचानक ढलानदार महसूस होने लगे या टाइलों के बीच उभार और चटकन दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें. यह इमारत के ढांचे में बदलाव की ओर इशारा कर सकता है.

दीवारों और छत में गैप पर दें ध्यान

इमारत पर अत्यधिक दबाव पड़ने की स्थिति में छत और दीवारों से चटकने की आवाजें आ सकती हैं. साथ ही दीवार और मसाले के बीच गैप दिखाई देना भी चिंता का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी है.

हर दरार सामान्य नहीं होती

दीवारों की छोटी-मोटी दरारों को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर दरार सामान्य नहीं होती. अगर किसी दरार की चौड़ाई 5 मिलीमीटर (0.2 इंच) से अधिक हो जाए, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इमारत की जांच करानी चाहिए.

नींव का धंसना सबसे गंभीर संकेत

दीवारों पर 45-डिग्री के कोण में बनने वाली तिरछी या सीढ़ीनुमा दरारें विशेष चिंता का विषय मानी जाती हैं. ऐसी दरारें नींव के धंसने या ढांचे पर असामान्य दबाव का संकेत हो सकती हैं. इन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है.