These 7 Measures Eliminate The Pimples On The Forehead : माथे पर हो रहे दानों को खत्म करते हैं ये 7 घरेलू उपाय, आज ही अपनाएं ये उपाय और खुद देखें असर

आज समाज डिजिटल, अंबाला

माथे पर हो रहे जिद्दी दानों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है| कुछ ही दिनों में दाने पूरी तरह से हो जाएंगे खत्म|

माथे पर कई वजहों से एक्ने हो जाते हैं| सफाई का ध्यान ना रखना, हार्मोंस बदलाव या तनाव होना जैसे कारणों के चलते माथे पर छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं| ये दाने त्वचा की ऊपरी परत के ठीक नीचे माथे पर हो जाते हैं जो ब्लॉक्ड होने की वजह से उभरे हुए नजर आते हैं| जिससे चेहरे की खुबसुरती खराब हो जाती हैं| लोग जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई असरदार उपाय नहीं मिलता|

अगर आप भी इन दानों से हैं परेशान तो ये घरेलू उपाय अपनाकर आप इनसे छुटकारा पा सकते हैें|

Home Remedies to remove pimples on face : माथे पर हुए दानों से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

1. एलोवेरा का तेल माथे पर लगाने से इससे फायदा मिलता है|

2. टी ट्री आयल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर रूई के साथ माथे पर लगाएं|

3. नींबू के रस की कुछ बूंदें सीधा माथे के दानों पर लगाकर 5 मिनट लगा रहने दें उसके बाद साफ पानी के साथ मुंह धो लें| इससे थोड़ी जलन हो सकती हैं लेकिन माथे के दबे हुए दानों से राहत मिल जाएगी|

4. खरबूजे के टुकड़े को लेकर रात में सोने से पहले माथे पर मलें और सुबह उठकर चेहरे को पानी से धो लें| इससे आपके चेहरे के दाने भी दूर हो जाएंगें और त्वचा भी मुलायम हो जाएगी|

5. बेसन और बादाम के पाउडर को समान मात्रा में लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें और पानी डालकर पेस्ट तैयार करें| अब इस पेस्ट को 15 मिनट तक माथे पर लगा रहने दें और फिर पानी से मुंह धो लें| इससे दाने कम हो जाएंगे|

6. एलोवेरा जेल में कुछ बूंदे टी ट्री आयल की मिलाकर रोज रात को माथे पर लगाने से दाने दूर हो जाते हैं| इसे 15-20 मिनट लगा रखने के बाद धो लें इसे रोजाना इस्तेमाल करने से दाने खत्म हो जाएगें|

7. चेहरे को स्क्रब की सहायता से हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करें| आप कॉफी की मदद से भी स्क्रब कर सकते हैं|

अस्वीकरण: सलाह यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी देती है| यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा के राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से सलाह करें|

