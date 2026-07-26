Suman Pahuja Net Worth: कौन हैं सुमन पाहुजा? जानिए डाइटिशियन-यूट्यूबर की वेट लॉस जर्नी और नेटवर्थ

Suman Pahuja Weight Loss | Suman Pahuja Net Worth: डाइटिशियन और यूट्यूबर सुमन पाहुजा ने 99 किलो वजन से फिटनेस तक का सफर तय किया. जानिए उनकी वेट लॉस जर्नी, डाइट प्लान, फिटनेस रूटीन और नेटवर्थ से जुड़ी पूरी जानकारी.

Suman Pahuja Net Worth: सुमन पाहुजा एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और यूट्यूबर हैं. सोशल मीडिया पर वो हेल्दी डाइट, वजन घटाने के आसान तरीके और बेहतर लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी शेयर करती हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से न सिर्फ खुद का वजन कम किया, बल्कि लाखों लोगों को भी स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया.

एक समय ऐसा था जब सुमन पाहुजा का वजन 99 किलो तक पहुंच गया था. इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में भी मुश्किल दौर चल रहा था. तलाक की प्रक्रिया के बीच उन्होंने अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का फैसला किया. उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देंगी और धीरे-धीरे खुद को पूरी तरह बदल दिया.

पसंदीदा खाना छोड़े बिना घटाया वजन

सुमन ने बताया कि बचपन से ही उनके वजन को लेकर उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. परिवार और पूर्व पति की टिप्पणियों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया. लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इन्हीं बातों को अपनी ताकत बनाया और फिटनेस की राह पर आगे बढ़ीं.

सुमन का मानना है कि वजन कम करने के लिए अपनी पसंद का खाना पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है. उन्हें पाव भाजी और छोले-भटूरे जैसे व्यंजन पसंद हैं, लेकिन वो इन्हें बाहर खाने के बजाय घर पर बनाती हैं. इससे खाने की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर नियंत्रण रहता है.

ऐसा है उनका रोज का डाइट प्लान

सुमन के दिन की शुरुआत दो मल्टीग्रेन पराठों, सब्जियों की एक कटोरी और बिना चीनी वाली चाय से होती है. दोपहर के खाने में वो ठंडी कॉफी के साथ फल या लौकी का सलाद लेती हैं. रात के खाने में दो अंडों का सफेद हिस्सा, ब्रोकली या बिना नमक की हल्की शिमला मिर्च शामिल करती हैं. इसके अलावा वो चिया सीड पुडिंग को भी हेल्दी और पेट भरने वाला ऑप्शन मानती हैं.

फिट रहने के लिए करती हैं रेगुलर एक्सरसाइज

सुमन सप्ताह में तीन दिन वर्कआउट करती हैं. उनके फिटनेस रूटीन में दौड़ना, जंपिंग और अन्य कार्डियो एक्सरसाइज शामिल हैं. उनका कहना है कि केवल एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि समय पर खाना और तनाव को कंट्रोल रखना भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है.

वजन घटाने के दौरान सुमन ने अपनी दिनचर्या में कई बदलाव किए. वो सुबह उठने के एक घंटे के भीतर नाश्ता कर लेती हैं, शाम 5 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट खाने से बचती हैं, सप्ताह में दो बार डिटॉक्स वॉटर पीती हैं और चीट डे पर भी घर का बना खाना ही खाना पसंद करती हैं.

सुमन पाहुजा की नेटवर्थ (Suman Pahuja Net Worth)

सुमन पाहुजा की कुल संपत्ति (Net Worth) को लेकर कोई आधिकारिक या विश्वसनीय जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. इसलिए उनकी नेटवर्थ के बारे में कोई भी आंकड़ा बताना सही नहीं होगा. उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत डाइट कंसल्टेशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया और अन्य प्रोफेशनल गतिविधियां मानी जाती हैं.