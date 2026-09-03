Janmashtami Rangoli Designs: कान्हा के स्वागत में बनाएं ऐसी रंगोली, मंदिर की खूबसूरती हो जाएगी दोगुनी

Janmashtami Rangoli Designs: जन्माष्टमी पर मंदिर सजाने के लिए बांसुरी-मोरपंख, कान्हा के पैरों के निशान, मटकी-माखन और फूलों से श्रीकृष्ण नाम वाली आसान रंगोली डिजाइन ट्राई करें.

Janmashtami Rangoli Designs: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां घरों और मंदिरों में कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं. कान्हा के स्वागत के लिए भक्त घर के मंदिर को सजाने से लेकर पूजा की थाली तैयार करने तक हर छोटी-बड़ी चीज का खास ध्यान रखते हैं. ऐसे में मंदिर के आसपास बनाई गई खूबसूरत रंगोली सजावट में चार चांद लगा सकती है. रंगोली के लिए फूल, रंग, पंखुड़ियां और दीयों का इस्तेमाल किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए बहुत मुश्किल डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है.

बांसुरी और मोरपंख वाली रंगोली

श्रीकृष्ण की पहचान बांसुरी और मोरपंख से जुड़ी है. इसलिए मंदिर के पास बांसुरी और मोरपंख थीम वाली रंगोली आकर्षक विकल्प हो सकती है. गोल बेस बनाकर उसके चारों ओर छोटे फूलों का पैटर्न तैयार करें। बीच में बांसुरी बनाएं और उसके आसपास मोरपंख की आकृति सजाएं. हरे, नीले और पीले रंगों का संयोजन रंगोली को खूबसूरत बनाएगा.

कान्हा के पैरों के निशान

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के घर आगमन का प्रतीक छोटे-छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं. इसी थीम को रंगोली में भी शामिल किया जा सकता है. पहले फूलों या रंगों से बॉर्डर बनाएं और फिर मंदिर की ओर जाते हुए कान्हा के पैरों के निशान तैयार करें. आसपास फूलों की पंखुड़ियां सजाने से डिजाइन और निखर जाएगा.

मटकी और माखन वाली रंगोली

कान्हा की बाल लीलाओं को दर्शाने के लिए मटकी और माखन वाली रंगोली बनाई जा सकती है. बीच में मटकी बनाकर उसमें से माखन निकालते हुए डिजाइन तैयार करें. चारों ओर फूल, पत्तियां और बांसुरी की आकृति जोड़ सकते हैं. लाल, पीले, नारंगी और हरे रंग इसे पारंपरिक रूप देंगे.

फूलों से लिखें श्रीकृष्ण का नाम

जटिल रंगोली बनाने में परेशानी हो तो फूलों की पंखुड़ियों से ‘श्री कृष्ण’ या ‘राधे कृष्ण’ लिखना आसान और सुंदर विकल्प है. गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों से बॉर्डर बनाकर आसपास छोटे दीये रखें. इससे मंदिर की सजावट के साथ फूलों की मनमोहक खुशबू भी बनी रहेगी.