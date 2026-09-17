Paneer Do Pyaza Recipe: घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल स्वादिष्ट ‘पनीर दो प्याजा’, नोट करें आसान रेसिपी

Paneer Do Pyaza Recipe: स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल 'पनीर दो प्याजा' अब घर पर आसानी से बनाएं. मसालों, दही और भुने प्याज के खास कॉम्बिनेशन से तैयार यह चटपटी रेसिपी आपकी बोरिंग थाली को तुरंत जायकेदार और खास बना देगी.

Paneer Do Pyaza Recipe: पनीर से बनी सब्जियां भारतीय घरों में बेहद पसंद की जाती हैं. हालांकि, हर बार वही पारंपरिक मटर पनीर या पालक पनीर खाकर स्वाद में कुछ नयापन नहीं मिलता. अगर आप भी रोजमर्रा के खाने से हटकर कुछ खास और जायकेदार बनाना चाहते हैं, तो घर पर ढाबा स्टाइल ‘पनीर दो प्याजा’ ट्राई कर सकते हैं. इस खास डिश में पनीर के साथ-साथ प्याज का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो मसालों के साथ मिलकर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है.इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता और रसोई में मौजूद बुनियादी सामग्री से यह आसानी से तैयार हो जाती है.

पनीर दो प्याजा के लिए आवश्यक सामग्री

रेस्तरां जैसा जायका पाने के लिए आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी:

मुख्य सामग्री: 250 ग्राम ताजा पनीर, 2 से 3 मध्यम प्याज, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, थोड़ा अदरक और लहसुन.

मसाले: हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक.

गार्निशिंग और स्वाद: कसूरी मेथी और बारीक कटा हरा धनिया.

ग्रेवी का आधार: ताजा दही या कुकिंग क्रीम (कम मसालेदार खाना पसंद करने वाले लोग लाल मिर्च की मात्रा घटा सकते हैं).

ढाबा स्टाइल ग्रेवी बनाने की आसान विधि

पनीर और मसालों की तैयारी: सबसे पहले पनीर को चौकोर टुकड़ों में काटें. कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करके पनीर को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें.

मसाला पकाना: बचे हुए तेल में कटे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें. इसके बाद टमाटर डालें. जब टमाटर नरम हो जाएं तो हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर मिश्रण को ठंडा करें और मिक्सी में पीसकर स्मूथ ग्रेवी बना लें.

ग्रेवी भूनना: कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें और तैयार ग्रेवी को 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं. तेल अलग होने पर इसमें दही या क्रीम मिलाएं और भुना हुआ पनीर डालकर धीमी आंच पर पकने दें.

आखिरी टच: प्याज का तड़का और परोसने का तरीका

पनीर दो प्याजा की असली खासियत इसमें ऊपर से डाला जाने वाला प्याज है. इसके लिए एक प्याज को बड़े पंखुड़ियों वाले टुकड़ों (क्यूब्स) में काटकर अलग से हल्का फ्राई कर लें. जब पनीर मसाले में अच्छी तरह रच-बस जाए, तब ये प्याज के टुकड़े कड़ाही में मिलाएं. अंत में कसूरी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर दो मिनट तक ढककर पकाएं. आपका गर्मागर्म पनीर दो प्याजा तैयार है. इसे नान, तंदूरी रोटी या पराठे के साथ परोसें.