Cut Potatoes Freshen Tips: कटे हुए आलू काले होने से कैसे बचाएं? अपनाएं ये आसान किचन टिप्स

Cut Potatoes Freshen Tips: कटे आलू हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीडेशन के कारण भूरे पड़ सकते हैं. उन्हें काला होने से बचाने के लिए ठंडे पानी, नींबू के रस या जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करें.

Cut Potatoes Freshen Tips: आलू भारतीय रसोई की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है. स्नैक्स, सब्जी से लेकर कई तरह की डिश बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. समय बचाने के लिए कई लोग आलू को पहले ही छीलकर काटकर रख देते हैं. लेकिन कुछ देर बाद इनका रंग भूरा या काला पड़ने लगता है. हालांकि, सिर्फ रंग बदलने का मतलब यह नहीं कि आलू खराब हो गए हैं.

कटे आलू का रंग क्यों बदलता है?

कटे हुए आलू के हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है. आलू में मौजूद कुछ तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उनका रंग धीरे-धीरे भूरा दिखाई देने लगता है. लंबे समय तक कटे आलू खुले रहने पर ब्राउन पैच ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं. आमतौर पर केवल ऑक्सीडेशन के कारण रंग बदलने से आलू के स्वाद या टेक्सचर पर बड़ा असर नहीं पड़ता.

अगर आप चाहते हैं कि खाना बनाने तक आलू ताजे और सफेद दिखें, तो कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं.

कटे आलू को ज्यादा देर खुला न रखें

आलू को जरूरत से बहुत पहले काटकर रखने से बचें. खाना बनाने से ठीक पहले इन्हें काटना सबसे आसान तरीका है. कटे आलू जितनी देर हवा के संपर्क में रहेंगे, ऑक्सीडेशन उतना ही तेजी से होगा.

ठंडे पानी में रखें

अगर आलू पहले से काटने जरूरी हैं, तो उन्हें ठंडे पानी से भरे बर्तन में डालकर रखें. इससे आलू का सीधा हवा से संपर्क कम होता है और रंग बदलने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है. गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आलू में मौजूद स्टार्च प्रभावित हो सकता है.

पानी में मिलाएं नींबू का रस

ठंडे पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाने से भी मदद मिल सकती है. नींबू अम्लीय होता है और पानी का पीएच कम करता है, जिससे ऑक्सीडेशन धीमा हो सकता है. नींबू न हो तो थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है.

जिपलॉक बैग में करें स्टोर

कटे आलू को हवा से बचाकर रखने के लिए जिपलॉक बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आलू बैग में डालने के बाद उसे अच्छी तरह बंद करें और अंदर मौजूद अतिरिक्त हवा को जितना संभव हो कम रखें. इससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और आलू ज्यादा देर तक ताजे दिखाई दे सकते हैं.