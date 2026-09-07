Ganesh Chaturthi 2026 Modak Recipe: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं स्पेशल भोग, इस आसान रेसिपी से बनेंगे परफेक्ट मोदक

Ganesh Chaturthi 2026 Modak Recipe: गणेश चतुर्थी 2026 पर घर में बनाएं स्वादिष्ट उकडीचे मोदक. जानें नारियल-गुड़ की भरावन, मुलायम चावल के आटे की परत और मोदक को भाप में पकाने की आसान विधि.

Ganesh Chaturthi 2026 Modak Recipe: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश की पूजा-अर्चना और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस खास मौके पर गणपति बप्पा को उनके प्रिय भोग अर्पित करने की परंपरा है, जिसमें मोदक का विशेष स्थान माना जाता है. बाजार में कई तरह के मोदक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन घर पर बनाए गए ताजे मोदक का स्वाद और आनंद अलग ही होता है. खासतौर पर पारंपरिक उकडीचे मोदक अपनी मुलायम परत और नारियल-गुड़ की स्वादिष्ट भरावन के लिए पसंद किए जाते हैं.

ऐसे तैयार करें नारियल-गुड़ की भरावन

सबसे पहले पैन में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर हल्का भून लें. अब इसमें गुड़ डालें और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक गुड़ पिघलकर नारियल में अच्छी तरह मिल न जाए. इसके बाद इलायची पाउडर और बारीक कटे मेवे डालकर मिश्रण को मिला लें. भरावन को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना यह सूखी हो सकती है. तैयार मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें.

मुलायम आटा बनाने का आसान तरीका

एक पैन में पानी, थोड़ा घी और एक चुटकी नमक डालकर उबालें. उबाल आने पर आंच धीमी करके धीरे-धीरे चावल का आटा डालें और लगातार चलाते रहें. गांठें बनने से बचाने के लिए मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। गैस बंद करके इसे कुछ मिनट ढककर रखें. हल्का ठंडा होने पर मिश्रण को गूंदकर नरम आटा तैयार करें. जरूरत के अनुसार हाथों पर थोड़ा घी या पानी लगा सकते हैं.

मोदक को दें सुंदर आकार

आटे की छोटी लोइयां बनाकर हथेली पर रखें और उंगलियों से कटोरी जैसा आकार दें. इसमें नारियल-गुड़ की भरावन भरें. किनारों पर छोटी-छोटी पंखुड़ियां बनाकर उन्हें ऊपर की ओर मोड़ें और सभी किनारों को जोड़ दें. चाहें तो मोदक के सांचे की मदद भी ले सकते हैं.

10-15 मिनट में तैयार होंगे मोदक

मोदक को स्टीमर में रखकर करीब 10 से 15 मिनट तक भाप में पकाएं. बाहरी परत चमकदार और मुलायम हो जाए तो मोदक तैयार हैं. ऊपर से थोड़ा घी लगाकर केसर या सूखे मेवों से सजाएं. घर के बने ये ताजे मोदक गणेश चतुर्थी के भोग को खास बनाने के साथ परिवार की खुशियों में भी मिठास घोल देंगे.